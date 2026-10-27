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Autó hajtott a tömegbe Németországban - Lövöldözés is történt, a gyanúsított elmenekült
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Autó hajtott a tömegbe Németországban - Lövöldözés is történt, a gyanúsított elmenekült

MTI
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Németország északi részén a rendőrség tüzet nyitott egy autóra, miután az emberek közé hajtott - közölte a rendőrség szóvivője.

Négy vagy öt ember megsérült, közülük néhányan súlyosan, kórházba szállították őket, de egyikük sem volt életveszélyes állapotban – tette hozzá a nyilatkozó.

Az eset hétfőn késő este történt Neustadt am Rübenberge városában, Hannover északnyugati részén, Alsó-Szászország tartományban.

A körülmények egyelőre tisztázatlanok.

Az autó elmenekült a helyszínről, és a rendőrségnek nem sikerült megállítania a gyanúsítottakat.

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Az MTI megjegyzi: első vizsgálatok szerint a gyanúsított és áldozatai ismerték egymást, ezek alapján nem véletlenszerű terrormerényletről van szó.

A szóvivő szerint a rendőrök a közelben közlekedési rutinellenőrzést tartottak, amikor röviddel éjfél előtt észlelték az esetet, majd lövéseket adtak le a járműre, hogy megállítsák.

Számos rendőr és egy helikopter vett részt a műveletben.

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