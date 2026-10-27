Bejelentette Európa egyik legerősebb vezetője: fel kell készülnünk arra, hogy háború lesz Oroszországgal

A brit védelmi miniszter Varsóban tett látogatása során arról beszélt, hogy a NATO-nak fel kell készülnie egy Oroszországgal való háborúra.

Wes Streeting brit védelmi miniszter a lengyel kollégájával, Władysław Kosiniak-Kamysz-szal közösen tartott varsói sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy Vlagyimir Putyin folyamatosan próbára teszi a NATO elszántságát. A tárcavezető elítélte Oroszország hibrid fenyegetéseit és "államterrorista" cselekményeit, valamint hangsúlyozta, hogy

a szövetségnek fel kell készülnie arra a forgatókönyvre is, amelyben az Egyesült Királyság és a NATO közvetlen háborúba keveredik Oroszországgal.

Streeting leszögezte, hogy sem az Egyesült Királyság, sem a szövetség nem keresi a konfliktust, hiszen a NATO alapvetően védelmi szervezet. Ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy amikor Putyin arról biztosítja a világot, hogy nem áll szándékában összecsapni a NATO-val, érdemes felidézni az Ukrajnával kapcsolatos kijelentéseit, amelyeket alig néhány nappal az invázió előtt tett.

A brit védelmi miniszter kiemelte, hogy minél felkészültebb a NATO Oroszországgal szemben, annál kisebb egy tényleges fegyveres összecsapás esélye.

A szövetség készen áll megvédeni a NATO területének minden egyes négyzetcentiméterét, és a jövőben is eltökélten támogatja Ukrajnát.

Streeting méltatta a brit–lengyel kapcsolatok fontosságát, és Lengyelországot az Egyesült Királyság egyik legjobb, legmegbízhatóbb európai szövetségesének nevezte.

A tárcavezető végezetül bejelentette, hogy a következő hónapban brit katonák is csatlakoznak ahhoz a nagyszabású, többnemzeti hadgyakorlathoz, amelyet Ukrajna támogatásával összefüggésben rendeznek meg.

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