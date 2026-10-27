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Bejelentette Vlagyimir Putyin: ez kell ahhoz, hogy béke legyen Ukrajnában
Globál

Bejelentette Vlagyimir Putyin: ez kell ahhoz, hogy béke legyen Ukrajnában

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Akkor lesz béke Ukrajnában, ha Oroszország érdekeit „feltételek nélkül” figyelembe veszik az esetleges tárgyalásokban résztvevő felek – ezt mondta Vlagyimir Putyin orosz elnök európai vezetőknek mai tárgyalások során a Kreml közleménye szerint.

Putyin ma beszélt Alexander Stubb finn elnökkel és Jonas Gahr Store norvég miniszterelnökkel, a Kreml ezután adott ki közleményt, melyben beszámoltak az eseményről.

Az elnök azt hangsúlyozta, hogy igazságos, hosszútávú béke csak akkor lehetséges, ha az Oroszország Föderáció legitim érdekeit feltételek nélkül figyelembe veszik”

– közölte a Kreml a TASZSZ cikke szerint.

A tárgyalást az európai vezetők produktív eseményként jellemezték.

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