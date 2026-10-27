Egyetlen szereplő WhatsApp-üzenetein csüng az olajpiac – brutális pénzek mozognak a háború árnyékában

A dél-koreai Csong Kahjun által irányított Sinokor Group, amely mára a világ legnagyobb szupertanker-tulajdonosává vált, rendszeresen WhatsApp-üzenetekben értesíti a hajóbrókereket a legújabb ügyleteiről és az azokkal járó, egyre magasabb fuvardíjakról.

Ezek az üzenetek gyakran az egyetlen elérhető piaci információforrást jelentik a Perzsa-öbölben zajló tankerkereskedelem árazásához,

mivel az iráni háború miatt a forgalom nagy része rejtett csatornákon bonyolódik, a hajók pedig jellemzően kikapcsolják műholdas jeladóikat.

Az úgynevezett VLCC-k, azaz a legnagyobb kategóriájú nyersolajszállító tankerek fuvardíjai idén több mint 1600 százalékkal emelkedtek. Októberben a Perzsa-öbölben közlekedő szupertankerek napi bevétele meghaladta az 1,4 millió dollárt. A Sinokor, amely a múlt hónapban a Hormuzi-szoroson áthaladó olaj becslések szerinti 37 százalékát szállította, egy 83 hajóból álló flottát kezel – a bérelt hajókkal együtt ez a szám valószínűleg még magasabb. A hajóparkból származó átlagos havi bevétel a tavalyi mintegy 143 millió dollárról októberre 2,1 milliárd dollárra ugrott.

A helyzetnek jogi következményei is vannak, a Mercuria Energy ugyanis keresetet nyújtott be a Baltic Exchange ellen Londonban. A cég azt állítja, hogy a Perzsa-öbölből Kínába irányuló olajszállítás költségét mérő TD3C referenciaindex a háború miatt már nem tölti be az eredeti funkcióját, és emiatt több százmillió dolláros veszteség érte őket. A Mercuria az Egyesült Királyság Pénzügyi Felügyeleténél (FCA) is panaszt tett. A szingapúri tőzsde tulajdonában lévő Baltic Exchange azzal érvelt, hogy az index visszamenőleges felfüggesztése példátlan lépés lenne, és kaotikus piaci következményekkel járna.

A TD3C-t naponta kilenc bróker becslései alapján számítják ki, nem pedig tényleges ügyletek, hanem piaci értékelések alapján. A brókerpanel tagjai maguk is jelezték aggályaikat. Christopher Loveday, a Baltic Exchange egyik elemzője márciusban egy belső levelezésben arról írt, hogy a helyzet a LIBOR-botrányhoz hasonló problémákat vethet fel. Volt olyan időszak, amikor egyes brókerek egyáltalán nem tudtak becslést adni, egy másik szereplő pedig a közelmúltban határozatlan időre felfüggesztette az adatszolgáltatást az adott útvonalra.

A piaci szereplők emiatt egyre inkább egy új, TD34 nevű indexre támaszkodnak, amely a Hormuzi-szoroson kívülről Ázsiába irányuló szállítás költségét méri, és a jelenlegi körülmények között megbízhatóbbnak tekinthető. A TD34 gyakorlatilag átvette a TD3C szerepét megbízható referenciaárként, hiszen ahogy Halvor Ellefsen, a Fearnleys hajóbróker-cég londoni igazgatója fogalmazott, sosem volt még ennyire nehéz megállapítani, hogy a TD3C valójában hol áll.

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