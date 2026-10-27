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Elkezdődött a szavazás, amin az egész Közel-Kelet jövője eldőlhet
Globál

Elkezdődött a szavazás, amin az egész Közel-Kelet jövője eldőlhet

Portfolio
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Megkezdődött a szavazás Izraelben a 26. Kneszet (parlament) megválasztásáról, amelyen mintegy 7,3 millió választásra jogosult polgár járulhat az urnákhoz - számolt be a Times of Israel.

A szavazóhelyiségek országszerte kinyitottak, és délelőtt 10 óráig fogadják a választókat. A kampányidőszak lezárása előtt közzétett utolsó közvélemény-kutatások

rendkívül szoros versenyt vetítenek előre Benjámin Netanjahu miniszterelnök blokkja és a Gádi Ejzenkot korábbi vezérkari főnök Jasár pártja által vezetett ellenzéki tömörülés között.

Az előrejelzések szerint ugyanakkor egyik tábor sem érheti el önállóan a kormányzáshoz szükséges többséget, feltéve, hogy mindkét oldal tartja magát a kampány során tett ígéretéhez, miszerint bizonyos pártokkal nem hajlandó koalícióra lépni.

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Címlapkép forrása: Stringer/Anadolu via Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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