Elkezdődött a szavazás, amin az egész Közel-Kelet jövője eldőlhet

A szavazóhelyiségek országszerte kinyitottak, és délelőtt 10 óráig fogadják a választókat. A kampányidőszak lezárása előtt közzétett utolsó közvélemény-kutatások

rendkívül szoros versenyt vetítenek előre Benjámin Netanjahu miniszterelnök blokkja és a Gádi Ejzenkot korábbi vezérkari főnök Jasár pártja által vezetett ellenzéki tömörülés között.

Az előrejelzések szerint ugyanakkor egyik tábor sem érheti el önállóan a kormányzáshoz szükséges többséget, feltéve, hogy mindkét oldal tartja magát a kampány során tett ígéretéhez, miszerint bizonyos pártokkal nem hajlandó koalícióra lépni.

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