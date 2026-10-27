Elszabadultak az indulatok Vucic bukása után: élő adás közben rohanták le a szerkesztőséget a tüntetők

A behatolásra helyi idő szerint este háromnegyed hét körül került sor, miközben Dragan J. Vucsicsevics főszerkesztő és a csatorna újságírói éppen élő adásban voltak. Az épület előtt már korábban demonstrálók gyülekeztek, akik végül

a stúdióba is bejutottak, és félbeszakították a műsort.

Vucsicsevics az adás közben hívta a rendőrséget és a mentőket, mivel állítása szerint a dolgozók veszélyben voltak. Ezt követően telefonon kereste Ilija Szrdanovicsot, a Diáklista vezető képviselőjét, és arra kérte, hogy fékezze meg a tömeget.

A mentőket később másodszor is riasztani kellett, mert a diszpécserrel folytatott beszélgetés alapján a stáb egyik tagja epilepsziás rohamot kapott.

Az Informer támadásként értékelte a történteket.

Állításuk szerint a tömeg megfenyegette a dolgozókat, valamint megrongálta a helyiségeket és a berendezéseket.

A keletkezett károk pontos mértékét egyelőre nem erősítették meg hivatalosan.

Néhány percnyi szóváltás után a tüntetők elhagyták a szerkesztőséget, és visszatértek az épület udvarára. Az Informer rendes műsorsugárzása a történtek hatására megszakadt.

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