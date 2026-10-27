Hatalmas fejlesztés jön az Egyesült Államokban: hiperszonikus csúcsfegyvert kapnak az F-16-os vadászbombázók

A Castelion az X közösségi platformon jelentette be a hírt. A vállalat nem közölte a szerződés keretösszegét, az integráció várható menetrendjét. A légierő egyelőre nem kommentálta a megállapodást.

A Blackbeard rakétát Mach 5 feletti sebességre és légköri manőverezésre tervezték, ami a kiszámítható röppályát követő ballisztikus rakétákhoz képest lényegesen nehezebben elfoghatóvá teszi. A Castelion célja a költséghatékony, nagyszériás gyártás megvalósítása. A korábbi SpaceX-mérnökök által 2022-ben alapított kaliforniai vállalat egy új-mexikói üzemet épít, amelynek kapacitása eléri majd az évi 500 rakétát. Szeptemberben az AFRL 16,4 millió dollárral, 37,2 millió dollárra emelte a cég meglévő keretszerződésének értékét, amely 2028 júniusáig érvényes.

A Blackbeard-programban az amerikai haditengerészet a legaktívabb partner. Áprilisban 105 millió dollárt különítettek el a rakéta F/A-18E/F Super Hornet gépekre történő integrációjára és az indo-csendes-óceáni térségben végzendő harci tesztelésére. Júniusban 50 rakétát rendeltek meg korai hadműveleti alkalmazásra, augusztusban pedig közel 90 millió dollárt fordítottak a fegyver hivatalos programba történő átvezetésére, beleértve a szövetségesek felé történő értékesítést felgyorsító elemeket is.

Szeptemberben a haditengerészet leadta az első gyártási megrendelést 200 millió dollár értékben, 444 rakétára.

A szárazföldi erők 2025 októberében kötöttek szerződést a rakéta szárazföldi indítású változatára, amely a HIMARS indítóállásokról is bevethető.

Az F-16-os jóval elterjedtebb típus, mint a Super Hornet, ugyanis ez az amerikai légierő legnagyobb számban rendszerben tartott vadászgépe, amelyet több mint húsz másik ország is használ. A Castelion nem közölte, hogy a jelenlegi integráció kiterjed-e az exportra szánt F-16-osokra is.

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