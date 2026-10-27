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Hirtelen felhívta Putyint két európai vezető: meg is jött az első bejelentés
Globál

Hirtelen felhívta Putyint két európai vezető: meg is jött az első bejelentés

MTI
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Alexander Stubb finn elnök és Jonas Gahr Störe norvég kormányfő kedden telefonon beszélt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel az ukrajnai háborúról - közölte Stubb hivatala.

A nyugat-európai vezetők többnyire elkerülték a kapcsolatfelvételt Putyinnal, mióta Oroszország 2022 februárjában teljes körű háborút indított Ukrajnában.

A beszélgetés őszinte és érdemi volt. Oroszországgal szomszédos országok vagyunk. A háború kimenetele közvetlen hatással lesz a mi biztonságukra és egész Európa biztonságára. A háború befejezéséhez közvetlen tárgyalásokra van szükség"

- fejtette ki Stubb nyilatkozatában.

Oroszország gyakran vádolta meg az európai kormányokat azzal, hogy Ukrajna felfegyverzésével és a Moszkvával való tárgyalások megtagadásával szítják a háborút.

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Störe és Stubb a múlt héten Oslóban találkozott Steve Witkoff amerikai különmegbízottal és Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, egy nappal azelőtt, hogy Witkoff Szentpéterváron megbeszélést folytatott volna volna Putyinnal.

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Címlapkép forrása: Kremlin Press Center/Anadolu Agency/Getty Images

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