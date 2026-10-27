Húsbavágó csapást szenvedhet Trump: keményen megköthetik az elnök kezét – Mutatjuk, hogyan

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Az amerikai közbeszéd a republikánusok várható november 3-i vereségét jellemzően az iráni háborúnak és az általa okozott üzemanyagár-emelkedésnek tulajdonítja. A történelmi tapasztalatok alapján azonban a képviselőházi többség elvesztésével már Trump megválasztásakor számolni lehetett. Az iráni háború elsősorban a vereség mértékét és a szenátusi többség sorsát befolyásolhatja. Politikai és gazdasági szempontból mindez azt jelenti, hogy Trump önálló törvényhozási mozgástere lényegében megszűnhet, így ciklusának utolsó két évében elsősorban végrehajtói hatáskörére támaszkodhat.

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Február 28. óta, amikor az Egyesült Államok és Izrael megkezdte az Irán elleni csapásokat, az amerikai benzinárak nagyjából 45 százalékkal emelkedtek. Főként ennek hatására az éves infláció szeptemberben 3,7 százalékra gyorsult, ami a Covid-időszakot leszámítva 1990 óta a legmagasabb érték félidős választás előtt. Nem meglepő tehát, hogy az amerikai sajtó jelentős része a republikánusok várható vereségét a háborúval és a megélhetési költségek emelkedésével magyarázza.

Ha azonban megvizsgáljuk, hogyan alakultak a választási esélyek az elmúlt másfél évben, egészen más kép rajzolódik ki.

A Kalshi fogadópiacán a demokraták képviselőházi többségének esélye a háború előtti utolsó napon, február 27-én már 81 százalék volt, mostanra pedig 90 százalékra emelkedett. Hasonló tendenciát mutatnak a közvélemény-kutatások is. A Nate Silver nevével fémjelzett Silver Bulletin átlaga szerint február 28-án a demokraták 5,5 százalékponttal vezettek a kongresszusi pártpreferenciát mérő felmérésekben (generic ballot),

előnyük pedig mostanra nagyjából 9,6 százalékpontra nőtt.

A háború tehát a Képviselőház esetében nem változtatott az erőviszonyok irányán, csak tovább növelte a különbséget. A Szenátusnál viszont ebben az időszakban fordulat következett be: a Kalshin a demokraták többségszerzésének esélye a február végi 41 százalékról mostanra 63 százalékra emelkedett.

Az amerikai politika visszatérő mintázata, hogy a félidős választáson a szavazók szinte mindig az elnök pártját büntetik. 1946 óta húsz félidős választást tartottak, és az elnök pártja ezek közül mindössze két alkalommal, 1998-ban és 2002-ben tudta növelni képviselőházi mandátumainak számát. Az átlagos veszteség nagyjából 26 hely volt. Ez azért fontos, mert a republikánusok 2024-ben 220 helyet szereztek a 435 fős kamarában, a többséghez pedig 218 szükséges.

Már nettó három mandátum elvesztése is elég tehát ahhoz, hogy a többség a demokratákhoz kerüljön.

A Silver Bulletin október eleji előrejelzése nagyjából 24 mandátumos republikánus veszteséggel számol, ami lényegében egy átlagos félidős vereségnek felel meg. A képviselőházi többség elvesztéséhez tehát önmagában nem lenne szükség rendkívüli eseményre.

A Képviselőház elvesztésével bezárul a pártalapú törvényhozás csatornája

Ahhoz, hogy megértsük, miért a Képviselőház a kulcs, érdemes röviden áttekinteni, hogyan születnek a törvények Washingtonban. A Szenátusban a legtöbb törvényjavaslat elfogadásához a filibuster szabálya miatt a gyakorlatban 60 szavazatra van szükség. Így az éves kiadási törvényeket a kormánypárt pusztán az egyszerű többségére támaszkodva akkor sem tudja elfogadni, ha a Kongresszus mindkét kamaráját és a Fehér Házat is ellenőrzi. Ezt a felállást nevezik trifectának.

Jól mutatja ezt, hogy 2025 őszén republikánus többség mellett is rekordhosszúságú, 43 napos kormányzati leállás következett be. A kizárólag kormánypárti szavazatokkal elfogadható, átfogó adó- és kiadási csomagok fő eszköze a költségvetési egyeztetési eljárás (budget reconciliation). Az ilyen javaslat egyszerű többséggel is elfogadható a Szenátusban, de tartalmát szigorú költségvetési szabályok korlátozzák. Trump eddig kétszer élt ezzel a lehetőséggel, először a 2025 júliusában aláírt One Big Beautiful Bill Act (OBBBA), majd az idén júniusban elfogadott, 70 milliárd dolláros bevándorlási csomag, a Secure America Act esetében.

Ha a demokraták megszerzik a képviselőházi többséget, ez az út is bezárul, mert az egyeztetési eljárásban tárgyalt törvényjavaslatot mindkét kamarának el kell fogadnia.

Trump így januártól lényegében elveszítheti annak lehetőségét, hogy kizárólag republikánus szavazatokkal vigye keresztül belpolitikai programját. Ebből a szempontból mindegy, hogy a republikánusok csak a Képviselőházban vagy mindkét kamarában elveszítik a többségüket.

Marad ugyanakkor egy rövid időablak a választás és január 3. között, az átmeneti ülésszakban még a régi, republikánus többség szavaz. A párt egy része ezért egy harmadik egyeztetési csomagot is szorgalmaz, bár ennek esélye a szenátusi republikánusok vonakodása miatt egyelőre csekély.

A képviselőházi többség elvesztésének másik egyértelmű következménye, hogy a bizottságok vezetése a demokratákhoz kerül.

Idézési jogkörükkel élve vizsgálatokat indíthatnak a Trump család üzleti ügyeiben, amelyekben a bennfentes kereskedelem gyanúja is előtérbe kerülhet.

Egy demokrata többségű Képviselőház alkotmányos vádemelést (impeachment) is kezdeményezhet, amire Trump első ciklusában kétszer is volt példa. Az elnök tényleges elmozdításához azonban a Szenátusban kétharmados többségre lenne szükség, így egy ilyen eljárás közvetlen gazdasági hatása vélhetően korlátozott maradna.

Mennyit számít, ki nyeri a Szenátust?

Míg a Kalshi fogadópiaca régóta a demokraták képviselőházi győzelmét tartja valószínűnek, a Szenátus esetében a háború kezdete óta fordultak meg az esélyek. A demokraták győzelmi esélye a háború előtti 41 százalékról tavasszal rövid időre 50 százalék fölé emelkedett, nyáron visszaesett, majd szeptemberben tartósan 60 százalék fölé került.

Az önálló republikánus törvényhozás szempontjából azonban a Szenátus sorsa másodlagos:

a demokrata többségű Képviselőház támogatása nélkül republikánus szenátusi többséggel sem lehet törvényt elfogadni.

A Szenátus gazdasági jelentősége elsősorban a kinevezésekben rejlik, hiszen a szövetségi bírák és a Fed kormányzótanácsának tagjai is szenátusi jóváhagyással léphetnek hivatalba. Kevin Warsht májusban 54–45-ös szavazataránnyal, lényegében pártvonalak mentén hagyták jóvá a Fed élén. Jerome Powell eközben a kormányzótanács tagjaként 2028 januárjáig a testületben marad.

Egy demokrata többségű Szenátus megnehezítheti a következő megüresedő helyek betöltését, aminek a Fed függetlenségéről szóló vitában komoly jelentősége lehet.

A bírói kinevezések sem pusztán jogi kérdések, hiszen a bíróságok összetétele a kereskedelempolitikára is hatással van. Jó példa erre a Legfelsőbb Bíróság februári, 6–3-as szavazataránnyal meghozott döntése, amely kimondta, hogy a nemzetközi szükséghelyzeti gazdasági törvény (IEEPA) nem ad vámkivetési jogot az elnöknek.

Hol marad mozgástere az elnöknek?

Leegyszerűsítve azokon a területeken, ahol végrehajtói hatáskörben, a Kongresszus jóváhagyása nélkül is dönthet, vagyis a vámpolitikában, a külpolitikában és a szabályozásban.

Bár a Legfelsőbb Bíróság februárban elvette az IEEPA-t mint jogalapot, a kormányzat napokon belül egy 150 napra szóló, 10 százalékos általános vámot vezetett be (Section 122), júliusban pedig ezt 60 országra kivetett, 10 és 12,5 százalék közötti vámokkal váltotta fel (Section 301).

Egy demokrata többségű Kongresszus ezt nehezen tudná visszafordítani, mert az elnöki vétó felülbírálásához mindkét kamarában kétharmados többségre lenne szükség.

A vámpolitika egyik legfontosabb korlátját így továbbra is a bíróságok jelentik.

Hasonló a helyzet a külpolitikában. Az iráni háború kongresszusi felhatalmazás nélkül indult. Bár júniusban mindkét kamara elfogadott egy kötelező erővel nem bíró határozatot, amely a hadműveletek befejezésére szólította fel az elnököt, ennek nem volt gyakorlati hatása. A Kongresszus érdemi eszköze a finanszírozás korlátozása lehet. A Fehér Ház júniusban 87,6 milliárd dolláros pótköltségvetést kért, nagyrészt a háború finanszírozására. Az ilyen kérelmeket egy demokrata többségű Képviselőház blokkolhatja.

Belföldön is marad végrehajtói mozgástér, folytatódhat a szabályozás lazítása, a bevándorlási szabályok végrehajtása pedig a két egyeztetési törvénynek köszönhetően 2029-ig finanszírozva van.

Fennáll ezért annak a kockázata, hogy a törvényhozási lehetőségek beszűkülésével Trump figyelme még inkább a külpolitika és a vámok felé fordul.

Vagyis azokra a területekre, ahol a Kongresszus nehezebben tudja megakadályozni a döntéseit.

Trump idején sem eddig, sem ezután nem lesz fiskális konszolidáció

Makrogazdasági szempontból a legfontosabb következmény a jelenlegi fiskális pálya tartós fennmaradása lehet. Egy demokrata többségű Képviselőház mellett aligha fogadható el újabb republikánus adócsökkentés vagy a jóléti kiadások jelentős visszavágása, így a hiány alakulását továbbra is nagyrészt az OBBBA határozhatja meg.

Ebben a politikai felállásban a következő két évben kevés esély látszik érdemi fiskális konszolidációra.

Ez nem jelenti azt, hogy ne lennének költségvetési kockázatok. Ezek azonban elsősorban azokhoz a határidőkhöz kötődnek, amelyeknél a megállapodáshoz demokrata szavazatokra is szükség lesz. Mivel a Kongresszus az október 1-jén kezdődött költségvetési évre még nem fogadta el az éves kiadási törvényeket, szeptemberben átmeneti finanszírozást (continuing resolution) szavazott meg. Ez december 11-ig biztosítja a kormányzat működését az előző évi finanszírozási szinten.

Ha addig nem születik újabb megállapodás, ismét kormányzati leállás következhet.

A 2025-ös leállás megmutatta, hogy ennek a gazdasági adatközlésre is hatása van, a munkaügyi statisztikai hivatal (BLS) akkor nem tudta begyűjteni az októberi adatokat. Egy újabb adathiány a Fed kamatdöntéseit is megnehezítené.

Még nagyobb tétje lehet az adósságplafonról szóló alkunak. A becslések szerint az államadósság 2027 tavaszára ismét megközelíti a plafont, amelyet vélhetően ezúttal is megemelnek.

A kérdés inkább az, hogy mit kérnek ezért cserébe a demokraták.

Kézenfekvő követelés lehet az OBBBA Medicaid-kiadáscsökkentéseinek enyhítése, amelyek legnagyobb tételei éppen 2027 elején lépnek életbe. Ez ugyanakkor valamivel magasabb hiányt jelentene. John Thune, a szenátusi republikánusok vezetője viszont jelezte, hogy a plafont már a választás utáni átmeneti ülésszakban megemelhetik, amivel kivennék ezt az alkueszközt a demokraták kezéből.

A félidős választás tehát gazdasági szempontból kevesebbet változtathat, mint amit a háború körüli politikai vita sugall. Az iráni háború alakította a választói hangulatot, és vele párhuzamosan a szenátusi esélyek is átrendeződtek, de a történelmi mintázatok és a republikánusok szűk képviselőházi többsége már előtte is Trump törvényhozási mozgásterének beszűkülését vetítették előre. Ettől a következő két év még aligha lesz eseménytelen:

a gazdasági kockázatok súlypontja a törvényhozásról egyre inkább a végrehajtói döntésekre és a költségvetési határidőkre helyeződhet át.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Bonnie Cash