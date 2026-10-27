10°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Itt a bejelentés: Putyin tárt karokkal várja Zelenszkijt Moszkvában
Globál

Itt a bejelentés: Putyin tárt karokkal várja Zelenszkijt Moszkvában

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Jurij Usakov, Vlagyimir Putyin külpolitikai tanácsadója azt mondta, az orosz elnök Moszkvába várja ukrán kollégáját, Volodimir Zelenszkijt, és garantálják a biztonságát is – írja a TASZSZ.

Usakov Putyinnak Alexander Stubb finn elnökkel és Jonas Gahr Støre norvég miniszterelnökkel folytatott telefonbeszélgetéséről osztott meg részleteket.

A tanácsadó elmondta, a telefonbeszélgetés másfél órán át zajlott, és „alapos és tartalmas” volt. Hozzátette, a tárgyalás elsősorban az Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok közötti tárgyalások újraindításáról szóló megállapodásra összpontosított

Usakov szerint a két észak-európai, Oroszországgal szomszédos ország vezetője a múlt hét végén javasolta Putyinnak a közös telefonbeszélgetést.

A tanácsadó elmondta,

Még több Globál

Teljesen elpattant Donald Trump: be fogja tiltani egy neki nem tetsző szó használatát

Oroszok elleni háborúra készül Európa, Ukrajna ellen fordult a világ egyik legerősebb országa - Híreink az ukrajnai háborúról kedden

Kőkemény lépés Romániától: bekérették az orosz nagykövetet – Rájuk bizonyították a támadást a NATO területén

az orosz elnök megerősítette Støre-nak és Stubbnak, hogy Zelenszkij Moszkvába jöhet.

Putyin Usakov szerint azt is megjegyezte, amennyiben az ukrán elnök az orosz fővárosba érkezik,

minden feltételt biztosítanak neki, beleértve a biztonságot is.

Kapcsolódó cikkünk

Hirtelen felhívta Putyint két európai vezető: meg is jött az első bejelentés

Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Állásajánlat

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztség

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztség

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Fórum

Konferencia ajánló

Keress azon, hogy mások befektetnek

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Lakossági pénzeső: megérkeztek a kormány bejelentései a 3%-os hitelről, a felújítási programról és a lakástakarékról
Tisza-kormány: kiadták a nemzetközi elfogatóparancsot Matolcsy Ádám ellen, új részleteket közöltek a pénzesővel kecsegtető programról
Döntött Moszkva egyik fontos szövetségese: megindulhatnak a katonák
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility