Itt a bejelentés: Putyin tárt karokkal várja Zelenszkijt Moszkvában

Usakov Putyinnak Alexander Stubb finn elnökkel és Jonas Gahr Støre norvég miniszterelnökkel folytatott telefonbeszélgetéséről osztott meg részleteket.

A tanácsadó elmondta, a telefonbeszélgetés másfél órán át zajlott, és „alapos és tartalmas” volt. Hozzátette, a tárgyalás elsősorban az Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok közötti tárgyalások újraindításáról szóló megállapodásra összpontosított.

Usakov szerint a két észak-európai, Oroszországgal szomszédos ország vezetője a múlt hét végén javasolta Putyinnak a közös telefonbeszélgetést.

A tanácsadó elmondta,

az orosz elnök megerősítette Støre-nak és Stubbnak, hogy Zelenszkij Moszkvába jöhet.

Putyin Usakov szerint azt is megjegyezte, amennyiben az ukrán elnök az orosz fővárosba érkezik,

minden feltételt biztosítanak neki, beleértve a biztonságot is.

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