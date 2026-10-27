Itt a reakció az orosz támadásokra: új védelmi paktum született Európában, jönnek a közös hadgyakorlatok

A londoni védelmi minisztérium kedd esti tájékoztatása szerint Wes Streeting brit és Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel védelmi miniszter Varsóban írta alá az átfogó egyezményt, amely egyebek között magában foglalja az újgenerációs légvédelmi rakéták, valamint drónok és drónelhárító rendszerek közös kifejlesztését és gyártását.
A brit védelmi minisztérium hangsúlyozta: a drónok és a drónelhárító eszközök közös fejlesztésének célja a kritikus fontosságú civil infrastrukturális hálózatok elleni fenyegetés elrettentése, tekintettel arra, hogy
Oroszország egyre gyakrabban sérti meg drónokkal az európai légteret.
Nagy-Britannia és Lengyelország mindemellett erősíti együttműködését a kiberbiztonság területén, és megosztja egymással a fregattok kifejlesztésének tapasztalatait.
A londoni védelmi tárca keddi tájékoztatása szerint ez elsősorban a brit Type 31, illetve a lengyel Miecznik fregattokra vonatkozik, amelyeket azonos tervek alapján gyártanak.
A két ország a kedden aláírt megállapodás alapján hadgyakorlatokkal és regionális koordinációval növeli védelmi jellegű haditengerészeti aktivitását a Balti-tengeren a létfontosságú brit és lengyel tenger alatti kommunikációs hálózatok védelme érdekében.
Az egyezmény kiterjed arra is, hogy a brit BAE Systems és a lengyel PGZ hadiipari konglomerátum közösen bővíti a nagy kaliberű lőszerek gyártási kapacitását, és a két ország hadiipara szélesebb körben is együttműködik a katonai oktatás, a kiképzés és a munkaerő-mobilitás előmozdítása és a közös tapasztalatszerzés végett.
A kedden aláírt együttműködési megállapodás alapján Nagy-Britannia és Lengyelország folytatja közös részvételét az olyan nagyszabású hadgyakorlat-sorozatokban, mint a Steadfast Defender, a Polish Dragon és a Joint Warrior, annak érdekében, hogy
a két ország felkészüljön a konfliktusok olyan jövőbeni lehetséges formáira, mint a drónellenes és elektronikai hadviselés, vagy a rakétaelhárító műveletek.
Nagy-Britannia és Lengyelország tervei szerint már a jövő hónapban nagyszabású hadgyakorlatot tartanak lengyel területen több ezer katona részvételével az Ukrajna megsegítésére hajlandó országok koalíciójának tagjai. A gyakorlat célja annak biztosítása, hogy a koalíció által tervezett nemzetközi alakulat (Multinational Force - Ukraine, MNFU) felkészüljön a kiképzési feladatokra és a háború utáni újjáépítésre, amelyre Ukrajnának a konfliktus befejeződése után szüksége lesz - fogalmaz kedd esti tájékoztatásában a brit védelmi minisztérium.
Keir Starmer volt brit miniszterelnök és Emmanuel Macron francia államfő az Ukrajna megsegítésére alakult koalíció januárban Párizsban tartott találkozóján írta alá a szándéknyilatkozatot a közös katonai alakulat ukrajnai telepítéséről békemegállapodás elérése esetére.
Az akkori tájékoztatás szerint a cél az, hogy Nagy-Britannia, Franciaország és más partnerországok fegyveres erői a háború befejeződése után ukrajnai területen tudják biztosítani az ukrán légteret és Ukrajna felségvizeit, "katonai csomópontokat" alakíthatnak ki Ukrajnában, emellett "védett létesítményeket" építhetnek fegyverek és hadfelszerelések tárolására.
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