Jó hírt hozott Melania Trump: még jobban kiterjesztik a tűzszünetet a kritikus ukrajnai övezetben

Kiterjesztették az Oleskire vonatkozó orosz-ukrán tűzszünet területi hatályát Herszon megyén belül, hogy lehetővé tegyék a humanitárius szállítmányok biztonságos eljuttatását az orosz csapatok ellenőrzése alatt álló városba - közölte kedden Melania Trump amerikai first lady az X-en.

"Az Ukrajna és Oroszország közötti tűzszünet 2026. október 27-én, moszkvai idő szerint hajnali 4 órakor hatályba lépett. Az időpontot két nappal előre hozták a civilek biztonságának védelme és a legfontosabb humanitárius segélyek eljuttatásának megkönnyítése érdekében. A tűzszünet területi hatályát kiterjesztették Oleskin túlra is a Herszoni régióban, hogy biztonságos átjutást biztosítsanak a humanitárius konvojoknak. Valerij Geraszimov tábornok, az Orosz Fegyveres Erők vezérkarának vezetője megerősítette ezt" - írta bejegyzésben az amerikai first lady, akinek közvetítésével a korlátozott tűzszünet létre jött.

Az eredeti elképzelés szerint a fegyverszünet keretein belül mind Oroszország, mind Ukrajna ideiglenesen leállít minden katonai tevékenységet Oleskiben, hogy a városba bejuthassanak a segélyszállítmányok, és megkezdődhessen a polgári személyek biztonságos folyosón történő kimenekítése.

A 2022 februárja óta orosz megszállás alatt lévő, Herszon megyei város lakói egyre elviselhetetlenebb élelemhiányról számolnak be.

Melania Trump aktív szerepet játszott abban is, hogy a háború alatt Oroszországba elhurcolt ukrán gyerekek visszatérhessenek családjukhoz.

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