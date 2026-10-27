Kijöttek az exit pollok, politikai káosz jöhet Izraelben

Azt már a választásokat megelőző közvéleménykutatások alapján lehetett tudni, hogy rendkívül szoros versenyre kell számítani az izraeli választások során, arra azonban, amit az exit pollok mutatnak, nem igazán lehetett számítani.
A frissen közölt mérések alapján pillanatnyilag nagyon úgy néz ki, hogy bármelyik blokk nyeri is el a legtöbb mandátumot,
egy többségi kormány kialakításához egyszerűen muszájak lennének egyezkedni a palesztin pártokkal.
A három eddig megjelent mérést a Kan 11, a Channel 12 és a Channel 13 hozta ki, mindhárom exit poll 50 mandátummal számol a Netanjahut támogató koalíciónál (Likud 24-25, Otzma Yehudit 5-6, Vallásos Cionisták 6, Egyesült Tóra Judaizmus 6-7, Shas 6-8), a nem arab ellenzéknél viszont 52-53 mandátumot becsülnek (Yashar 21-23, Együtt 12-14, Demokraták 9-10, a meglepetés koalíciós partner jobbos Yisrael Beiteinu pedig 7-9). Az arab pártok két tömbben indultak, a legrégebbi palesztin csoportosulás, az iszlamista Ra'am mindhárom mérés alapján 7 mandátumhoz juthat, a szélbalos zsidó Hadash, a szekuláris arab Ta'al és a baloldali palesztin Balad által indított közös lista pedig 10-11 helyet húzhat be.
A pollok alapján tehát hajszálnyival ugyan, de az ellenzék vezére, Gádi Eisenkot kerülhet ki jobb helyzetben a választásokból, sima helyzete ugyanakkor így sem lesz.
Az izraeli rendszer különleges abban, hogy az államfő tradicionálisan nem a legnagyobb párt, hanem a legnagyobb koalíció emberét jelöli, már akkor, ha megvan a 61 mandátuma.
Ugyanakkor gyorsan érdemes megnézni, mi van akkor, ha a mérések nem voltak pontosak, és végül mégis Netanjahu jut újra hatalomhoz. Azt már régóta lehet tudni, hogy a Likud, és a koalíciós partnerei között régóta több törésvonal is van. A Likud maga a jobboldali koalíció legmérsékeltebb pártja, az Otzma Yehudit élén álló Itamár Ben Gvir és a Vallásos Cionistákat vezető Becalal Szmotrics is sokszor szembekerült Netanjahuval azért, mert nem tartják elég keménynek a fellépést a palesztinok ellen, a koalíciónak ráadásul három olyan ultraortodox párt is tagja, amelyek ellenzik a háredi zsidók kötelező katonai szolgálatát.
Függetlenül attól, hogy a pro- vagy az anti-Netanjahu koalíció kerül ki végül győztesen a választásokból, jön a következő probléma: senkinek nincsen többsége, tehát nem igazán tud kormányt alakítani.
Ezen a téren egyébként a jelenlegi ellenzéknek lehet némi reménye,
a pro-palesztin szekuláris közös lista ugyanis koalícióra ugyan nem hajlandó, de jelezték, hogy támogathatják Gádi Eisenkotot koalíción kívülről. Egy ilyen speciális helyzetben van valamicske esély arra, hogy Eisenkot valahogy mégis be tudja csábítani a koalícióba a szekuláris arabokat. Az arab pártok nem igazán fognak Netanjahuval összefogni, ő maximum abban bízhat, hogy a jelenlegi ellenzék "fekete bárányát" a kétálami megoldást pártoló, de nem szekuláris, szélsőségesen militarista Yisrael Beiteinut sikerül valahogyan átcsábítani a koalícióba, erre azonban elég kicsi az esély.
Ha a győztes nem tud 28 napon belül kormányt alakítani, akkor pedig jöhet az Izraelre oly jellemző politikai válság, ugyanis az államfő ilyenkor vagy maga nevez ki új jelöltet, vagy a Kneszet tagjaira bízza a jelölést.
A jelek szerint tehát két csoport lehet a mérleg nyelve: A Yisrael Beiteinu akkor, ha Netanjahuék szereznek többséget, és az arab pártok akkor, ha Eisenkot koalíciója.
A végleges eredményekre jó eséllyel holnapig várnunk kell, de az biztos, hogy nagyon izgalmas tárgyalásoknak nézünk elébe.
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