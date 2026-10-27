Kőkemény lépés Romániától: bekérették az orosz nagykövetet – Rájuk bizonyították a támadást a NATO területén

Oroszországot tette felelőssé a román államfő a brassói Carfil lőszergyárnál szeptemberben történt gyújtogatásért, és határozottan elítélte Oroszország részvételét Románia területén elkövetett bárminemű szabotázsakcióban.

Nicusor Dan az X közösségi hálózaton kedden közzétett állásfoglalásában leszögezte: egyetlen külföldi szereplőnek sincs joga ilyen módon fellépni Románia vagy más európai államok területén, ezek a cselekmények elfogadhatatlanok, és súlyosan sértik Románia szuverenitását és biztonságát.

A román elnök szerint

Oroszország különböző eszközök széles tárházát alkalmazza évek óta az európai demokráciák gyengítésére.

A választási folyamatok befolyásolására tett kísérletek, a dezinformációs kampányok, a kibertámadások és a szabotázsakciók mind részei annak a hibrid háborúnak, amelyet Oroszország folytat Európa ellen - állította a román államfő.

Megállapította: Oroszország az elmúlt hetekben szintet lépett a provokációk terén a fekete-tengeri polgári közlekedés ellen irányuló támadásaival. Dan szerint ezek nem elszigetelt, egymástól független esetek, hanem egy előre megfontolt és összehangolt kampány részei, amelynek célja megosztottságot szítani az európai társadalmakban, és gyengíteni az érintett államok elkötelezettségét a kollektív védelem iránt.

"Nem szabad illúziókat táplálnunk e fenyegetés természetét illetően. A hibrid háború már évek óta zajlik, különböző formákban, de mindig ugyanazzal a céllal: belülről gyengíteni az európai államokat, és aláásni az egymás közötti szolidaritást" - értékelte a román államfő.

Hozzátette: a román állam NATO-szövetségeseivel és európai uniós partnereivel együttműködve határozottan fellép az incidensek megelőzése, a felelősök azonosítása, valamint polgárai és az ország kritikus infrastruktúrája védelmében.

Condamn cu toată fermitatea orice implicare a Federației Ruse în acte de sabotaj pe teritoriul României. Astfel de acțiuni sunt inacceptabile și reprezintă o încălcare gravă a suveranității și securității țării noastre. Nicio entitate străină nu are dreptul să acționeze în acest mod pe teritoriul României sau al altor state europene. De ani de zile, Rusia folosește un arsenal divers de mijloace pentru a slăbi democrațiile europene. Tentativele de influențare a proceselor electorale, campaniile de dezinformare, războiul informațional, atacurile cibernetice și actele de sabotaj sunt toate parte a războiului hibrid desfășurat de Rusia împotriva Europei. În ultimele săptămâni, Federația Rusă a trecut la un alt nivel de escaladare și provocare împotriva transportului maritim civil în Marea Neagră. Să fie clar, toate acestea nu sunt incidente izolate, fără legătură între ele, ci fac parte dintr-o campanie premeditată și coordonată, cu scopul de a provoca diviziuni în societățile noastre, de a descuraja angajamentul statelor europene pentru propria securitate și pentru apărarea comună. Nu trebuie sǎ ne amăgim în privința naturii acestei amenințări. Războiul hibrid este purtat de ani de zile, sub forme diferite, cu aceeași miză de a slăbi din interior statele europene și solidaritatea dintre ele. Intensificarea acestor acțiuni impune o vigilență sporită și o evaluare permanentă a riscurilor. Statul român va acționa cu hotărâre pentru a preveni asemenea incidente, pentru a-i identifica pe cei implicați și pentru a proteja cetățenii și infrastructurile critice ale țării. În același timp, vom continua să lucrăm îndeaproape cu aliații noștri din NATO și cu partenerii din Uniunea Europeană. Salut eficiența tuturor profesioniștilor din cadrul SRI, MAI, DIICOT și DGIA care au acționat pentru a-i identifica atât pe cei care au provocat incendiul de pe platforma industrială Carfil, cât și pe adevărații responsabili din spatele acestui act provocator. Este esențial ca instituțiile statului român să identifice astfel de atacuri și, pe cât posibil, să le prevină. Investigațiile asupra sabotajului de la Carfil dovedesc din nou cât de frecvent au ajuns să fie folosite rețelele sociale de către entități ostile pentru atragerea unor persoane cu scopul de a le manipula, mergând până la a le implica în acțiuni ilegale. Oamenii trebuie să fie conștienți de aceste pericole și să trateze cu toată atenția ceea ce se vehiculează în spațiul online. Le mulțumesc tuturor partenerilor externi pentru colaborarea cu structurile românești. Răspunsul nostru trebuie să fie unul comun, coordonat și credibil, bazat pe solidaritate și capacitatea de a acționa împreună. — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) October 27, 2026

Nicusor Dan a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) és a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) hétfői bejelentésére reagált, miszerint egy Oroszországból irányított szabotázshálózat két fehérorosz és egy ukrán állampolgárságú tagját gyanúsítják azzal a szeptember 14-i gyújtogatással, amely nyomán leégett egy üzemcsarnok a ROMARM állami védelmi konszern leányvállalataként működő, NATO-kompatibilis nehézgyalogsági és tüzérségi lőszereket gyártó brassói Carfil szomszédságában.

A DIICOT szerint két gyanúsítottat Németországban azonosítottak és helyeztek előzetes letartóztatásba, miközben hasonló cselekmények elkövetésére készültek. A harmadik, Lengyelországban tartózkodó gyanúsított ellen hétfőn adtak ki európai elfogatóparancsot. A román hatóságok mindhárom személy kiadatását kezdeményezték.

Dan Neculaescu, a román diplomácia vezetője kedden bekérette a külügyminisztériumba Vlagyimir Lipajev bukaresti orosz nagykövetet

a brassói Carfil lőszergyárnál történt, Oroszországból irányított szabotázsakció ügyében.

A tárca közleménye szerint a román fél határozottan tiltakozott a történtek miatt, és közölte, hogy a nyomozás során összegyűjtött bizonyítékok igazolják az orosz fél felelősségét.

A román fél elfogadhatatlannak nevezte az incidenst, amelynek Bukarest szerint súlyos nemzetbiztonsági következményei vannak. Románia elítélte az orosz erők kereskedelmi hajók elleni rendszeres fekete-tengeri támadásait is. A külügyminisztérium szerint ezek sértik a nemzetközi jogot, veszélyeztetik a hajózás biztonságát és szabadságát, és tovább rontják a térség biztonsági helyzetét.

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