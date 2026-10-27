Kritikus biztonsági kockázatokra bukkant az AI, mindenki felkapta a fejét az interneten

A PHP fejlesztői október 21-én sürgősségi javítócsomagot adtak ki a programnyelvben azonosított, két kritikus sebezhetőség miatt. A PHP2Shell néven emlegetett sebezhetőségeket a Calif és a Wiz kutatói mesterséges intelligencia segítségével találták meg. Lévén, hogy az internetes oldalak jelentős része a PHP nyelvet használja a biztonsági kérdések világszerte rengeteg weboldalt érintettek. Európa-szerte több kormányzati oldalt is lekapcsoltak elővigyázatosságból, többek között például a Magyarország.hu portált is. A Google Trends adatai alapján megnéztük, hogyan reagáltak az internetezők a PHP-hibákra.

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Évtizedes biztonsági réseket azonosított az AI a PHP programnyelvben

Múlt hét szerdán futótűzként kezdett terjedni a hír először a technológiai sajtóban, miszerint a mesterséges intelligencia segítségével

a világ egyik legnépszerűbb webes programnyelvében, a PHP-ben két kritikus biztonsági rést azonosítottak.

Ahogy arról a múlt hét folyamán mi is beszámoltunk, a sérülékenységek miatt az Európai Unió kiberbiztonsági csapata, a CERT-EU arra szólította fel a nyelvet használó szervezeteket hogy amíg nem alkalmazzák a PHP által kiadott javításaikat a rendszereikben, állítsák le azokat, elkerülendő a kiberbiztonsági kockázatokat.

Az ügy azért is kapott nagy visszhangot, mert a PHP-t tényleg nagyon széles körben használják az interneten: a W3Techs adatai szerint az azonosítható technológiával működő weboldalak közel 70 százalékát ezt a programnyelvet használja. Erre épül többek között a WordPress is, amely az összes weboldal mintegy 40 százalékát szolgálja ki.

Az első hibát a Calif kutatói az OpenAI GPT-5.6 Sol modelljével találták meg, és augusztus 11-én jelentették a PHP fejlesztőinek. A másodikat az Alphabet érdekeltségébe tartozó Wiz fedezte fel tőlük függetlenül, szintén mesterséges intelligenciával, és augusztus 24-én jelentette be. A Wiz szerint a hibák kihasználhatóságának bizonyítása az emberi kutatók képességeinek határán mozgó lépéssorozatot igényelt. A Drupal Association ügyvezető igazgatója szerint az biztnsági rések az elmúlt húsz év összes PHP-verzióját érintik, a Censys adatai alapján pedig a 2,6 millió PHP-t futtató szerverből mintegy 1,5 millióra még nem érhető el a javítás.

Épp ezért nem meglepő, hogy a széles körben a webes infrastruktúrát érintő biztonsági kihívások gyorsan világszerte érezhetővé váltak. A holland Nemzeti Kiberbiztonsági Központ a saját weboldalát is leállította, Finnországban az állami informatikai szolgáltató az összes kormányzati webszolgáltatást lekapcsolta, a francia belügyminisztérium pedig karbantartási módba állította az oldalait. A magyar Nemzeti Kibervédelmi Intézet kritikus riasztást adott ki. Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter az eset kapcsán bejelentette, hogy

elővigyázatosságból ideiglenesen leállították a Magyarország.hu-t és több más kormányzati oldalt, bár kibertámadásra utaló jelet nem találtak.

Az ügy hatásai azóta Európán kívül is látszanak. A japán kormány pénteken bejelentette egy olyan egység felállítását, amely mesterséges intelligenciával szimulált támadásokkal keresi a rendszerek gyenge pontjait.

A Google Trendsben is felrobbant a téma

Annak ellenére, hogy a biztonsági rések azonosításához (és vélhetően azon potenciális kihasználásához is) elengedhetetlen volt az AI használata, az "AI security" keresési kifejezés iránti érdeklődés nem ugrott meg számottevően.

A "PHP" kifejezéssel kapcsolatos keresési intenzitás azonban szabályosan kilőtt a múlt hét folyamán világszerte.

Kép forrása: Google Trends

Hogy látható legyen mekkorára is ugrott hirtelen az érdeklődés a programnyelv iránt, megnéztük hosszabb távon, az elmúlt 5 év adatai alapján is a kereséseket.

Ez alapján látható, hogy a múlt héten napvilágot látott eset öt éve nem látott szintre röpítette az érdeklődést.

Kép forrása: Google Trends

Az AI-biztonság terén szintén nagy port kavart idén, hogy az OpenAI tesztelés alatt álló ügynökei képesek voltak kijutni a tesztkörnyezetükből, és behatolni Hugging Face AI-platform rendszerébe. A Google Trends adatai alapján

a "PHP" iránti érdeklődés messze meghaladta a "Hugging Face" keresési kifejezés irántit,

lévén, hogy a széles körben elterjedt programnyelv sebezhetőségei jóval többeket érintenek, mint a Hugging Face feltörése.

Kép forrása: Google Trends

A térképes adatok a PHP és Hugging Face összevetésében még beszédesebbek. Amíg a világ legtöbb országában egyértelműen a PHP dominálta a kereséseket az elmúlt egy év adatai alapján, addig Kínában a Hugging Face iránt volt erősebb az érdeklődés. Ez többek között azzal is magyarázható lehet, hogy Kína aktívan fókuszál az AI területére, azzal a céllal, hogy lekörözze az Egyesült Államokat a területen. Ahogy arra korábbi cikkünkben is rámutattunk, ez a törekvése az internetes keresésekben is meglátszik.

Kép forrása: Google Trends

Ez a tartalom a Google-lel való fizetett partnerség része, a Google Trends népszerűsítésére.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images