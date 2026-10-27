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Magára haragította Ukrajna a világ egyik legerősebb katonai hatalmát - Folyamatosan romlik a helyzet, megtörténtek az első válaszlépések
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Magára haragította Ukrajna a világ egyik legerősebb katonai hatalmát - Folyamatosan romlik a helyzet, megtörténtek az első válaszlépések

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Leépíti kijevi követségét Dél-Korea, mivel az elmúlt hetekben jelentősen megromlott a kapcsolat Ukrajna és az ázsiai ország közt – írta meg a Jonhap hírügynökség.

Cso Hjun külügyminiszter bejelentette:

Szöul nyolc diplomatáját hívta vissza Kijevből, miután Ukrajna vezetése a két ország közti megállapodást megszegve nyilvánossá tette, hogy észak-koreai hadifoglyokat adtak át Dél-Koreának.

A külügyminiszter közölte: annak ellenére, hogy megtették az említett diplomáciai lépést, kommunikálnak továbbra is Kijevvel – Szöul reméli, hogy a nézeteltérést tisztázni lehet és helyre lehet állítani Ukrajna és Dél-Korea kapcsolatát.

Dél-Korea korábban Kijev lépése (és az orosz légitámadások veszélye) miatt a nagykövetét is visszahívta.

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Címlapkép forrása: Seung-il Ryu/NurPhoto via Getty Images

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