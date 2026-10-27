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Megszólalt az ukrán külügyminiszter a tűzszünetről, északi szövetségesek is közvetítenek
Globál

Megszólalt az ukrán külügyminiszter a tűzszünetről, északi szövetségesek is közvetítenek

MTI
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A norvég kormányfő és a finn államfő előre egyeztette Ukrajnával az orosz elnökkel lefolytatandó telefonbeszélgetésüket, és átadták Vlagyimir Putyinnak az ukrán államfő azon javaslatait, amelyek a tűzszünetre és a béketárgyalásokra vonatkoznak - közölte Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter kedden Helsinkiben, finn és a norvég hivatali partnerével közös sajtótájékoztatóján.

Szibiha áttekintette Elina Valtonen finn és Espen Barth Eide norvég külügyminiszterrel, hogy miről tárgyalt Alexander Stubb finn államfő és Jonas Gahr Store norvég miniszterelnök Vlagyimir Putyinnal, valamint azt, hogy ezt megelőzően Stubb és Store miben egyezett meg Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.

"Üdvözöljük a diplomáciai erőfeszítéseinknek és a békefolyamatnak nyújtott ilyen aktív támogatást. Ezeket a megbeszéléseket egyeztették velünk, és ez a helyes eljárás" - idézte az Ukrajinszka Pravda hírportál az ukrán minisztert.

Szibiha ismét leszögezte, hogy Ukrajna le akarja zárni a háborút. "Reális javaslataink és megoldásaink vannak. Készek vagyunk részleges tűzszünetre és a harci cselekmények teljes beszüntetésére is. Természetesen mindennek igazságosnak kell lennie. Nem teszünk semmilyen egyoldalú lépést" - hangsúlyozta.

Kiemelte, hogy Ukrajna új lendületet szeretne adni az Oroszországgal folytatott béketárgyalásoknak, és meg kívánja határozni Európa új szerepét a béketeremtő erőfeszítésekben.

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"Ezért Zelenszkij elnök ismertette elképzeléseit, amelyeket aztán barátaink továbbítottak Putyinnak. Az egyik a tűzszünetről, a másik pedig a Putyinnal való találkozóról szólt" - mondta a miniszter.

Szibiha rámutatott arra, hogy a tárgyalóküldöttségek csak egy bizonyos szintig vitathatják meg a kérdéseket, a kulcsfontosságú döntéseket kizárólag az államfők hozhatják meg.

Hozzátette, hogy Ukrajna kész részt venni egy háromoldalú találkozón az Egyesült Arab Emírségekben. "Minden lehetőséget megragadunk a béke közelebb hozása érdekében" - hangsúlyozta Szibiha.

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