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Megszületett a döntés: beszáll a háborúba a Közel-Kelet egyik legerősebb katonai ereje - Felrobbanhat az egész térség
Globál

Megszületett a döntés: beszáll a háborúba a Közel-Kelet egyik legerősebb katonai ereje - Felrobbanhat az egész térség

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Az egyiptomi parlament felhatalmazta Abdel-Fattáh esz-Szíszi elnököt arra, hogy Szaúd-Arábia oldalán beszálljon a jemeni húszik elleni háborúba - számolt be az Iran International.

A képviselőház kétharmados többséggel fogadta el a felhatalmazást, amelyet az államfő kezdeményezésére október 18-án, 19-én és 26-án tartott zárt üléseken vitattak meg. Szíszi korábban arra az esetre kérte a törvényhozás jóváhagyását, ha Szaúd-Arábia egyiptomi segítséget igényelne.

A parlamenti nyilatkozat értelmében az intézkedések célja Szaúd-Arábia területének, szuverenitásának és szent helyeinek védelme külső agresszióval szemben, a lépéseket pedig Rijáddal egyeztetve hajtják majd végre.

Szíszi a múlt héten hangsúlyozta, hogy az esetleges katonai szerepvállalás nem terjedne ki Jemen elleni támadásokra, kizárólag a szaúdi területek és határok védelmére korlátozódna. Az egyiptomi Nemzetvédelmi Tanács korábban már ígéretet tett a védelmi támogatásra, egyúttal a regionális eszkaláció megfékezését célzó diplomáciai erőfeszítések mellett is kiállt.

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Címlapkép forrása: Gehad Hamdy/picture alliance via Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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