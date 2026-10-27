Megszületett a döntés: beszáll a háborúba a Közel-Kelet egyik legerősebb katonai ereje - Felrobbanhat az egész térség

A képviselőház kétharmados többséggel fogadta el a felhatalmazást, amelyet az államfő kezdeményezésére október 18-án, 19-én és 26-án tartott zárt üléseken vitattak meg. Szíszi korábban arra az esetre kérte a törvényhozás jóváhagyását, ha Szaúd-Arábia egyiptomi segítséget igényelne.

A parlamenti nyilatkozat értelmében az intézkedések célja Szaúd-Arábia területének, szuverenitásának és szent helyeinek védelme külső agresszióval szemben, a lépéseket pedig Rijáddal egyeztetve hajtják majd végre.

Szíszi a múlt héten hangsúlyozta, hogy az esetleges katonai szerepvállalás nem terjedne ki Jemen elleni támadásokra, kizárólag a szaúdi területek és határok védelmére korlátozódna. Az egyiptomi Nemzetvédelmi Tanács korábban már ígéretet tett a védelmi támogatásra, egyúttal a regionális eszkaláció megfékezését célzó diplomáciai erőfeszítések mellett is kiállt.

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