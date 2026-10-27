Megtámadták a Közel-Kelet legerősebb országát: ballisztikus rakéták hatoltak be a légtérbe

Bankmonitor Mennyit kell még idén befektetned a maximális adójóváíráshoz? Ha a nyugdíjadra gyűjtesz, van egy szabály, ami mindenkire igaz: a befizetést nem érdemes jövőre tolni. Az idei adójóváírási keretet ugyanis csak idei befizetésekkel használhatod ki. A Bankmo

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KonyhaKontrolling Miért demotiválod magad? Lesz nyugdíjad vagy nem kell miatta aggódnod Nemrég szembejött egy internetes fejtegetés, amiben azt próbálta levezetni az író, hogy lehetetlen számára lakást venni, ha nyugdíjat is akar. Már írtam hasonló tévhitekről, de a racionáli

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