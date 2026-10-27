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Megtámadták a Közel-Kelet legerősebb országát: ballisztikus rakéták hatoltak be a légtérbe
Globál

Megtámadták a Közel-Kelet legerősebb országát: ballisztikus rakéták hatoltak be a légtérbe

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Ballisztikus rakétákat fogott el a szaúdi légvédelem, összesen három ilyen eszközt indítottak a jemeni húszik a Közel-Kelet egyik legerősebb hatalma ellen.

Szaúd-Arábia hatóságai a keleti régióban és Hardzs tartományban indítottak riasztást, a húszik ezeket a területeket célozták.

A rakétatámadást végül a légvédelem elhárította, okozott károkról, sérültekről nem érkezett hír.

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Megtámadták a Közel-Kelet legerősebb országát: ballisztikus rakéták hatoltak be a légtérbe

Címlapkép forrása: Wisam Hashlamoun/Anadolu via Getty Images

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