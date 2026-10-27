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Orosz drónokat lőttek le a NATO légterében, most megindultak a francia erők is
Globál

Orosz drónokat lőttek le a NATO légterében, most megindultak a francia erők is

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Franciaország átmenetileg Romániába telepítette egyik tengerészeti járőrrepülőgépét, hogy segítsen a hajózási veszélyek azonosításában, és megerősítse a kritikus energiainfrastruktúra védelmét a Fekete-tengeren – közölte a román védelmi tárca. Októberben Románia két orosz drónt lőtt le a román felségvizek felett, ma pedig a brassói szabotázsakció miatt kérették be az orosz nagykövetet.

Az elmúlt három hétben legalább nyolc teherhajót ért találat a két NATO-tagállam, Románia és Bulgária partjainak közelében, és a jelentések szerint 34 tengerész vesztette életét vagy tűnt el. Októberben a román F-16-os vadászgépek pilótái két új generációs orosz drónt lőttek le a román felségvizek felett, a NATO pedig bejelentette, hogy további tengerészeti járőrgépeket, radarrendszereket és drónokat telepít a Fekete-tenger térségébe.

A francia haditengerészet Atlantique 2 típusú járőrgépét október 18-án telepítették át a romániai Mihail Kogălniceanu légibázisra.

A repülőgép november 6-ig hajt végre megfigyelési feladatokat a Fekete-tenger nyugati részén. A román védelmi tárca tájékoztatása szerint a misszió célja "a hajózási veszélyek azonosítása és Románia kizárólagos gazdasági övezetében a kritikus infrastruktúra védelmének megerősítése".

A minisztérium hangsúlyozta, hogy a NATO és a francia haditengerészet lépései kiegészítik a román haditengerészet által már életbe léptetett intézkedéseket, köztük a hajókkal, helikopterekkel és drónokkal végrehajtott, megerősített tengeri járőrözést. A román erők emellett folyamatosan tájékoztatják a tengerészeket az aktuális veszélyekről és az ajánlott útvonalakról.

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Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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