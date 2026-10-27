Oroszok elleni háborúra készül Európa, Ukrajna ellen fordult a világ egyik legerősebb országa - Híreink az ukrajnai háborúról kedden

Oroszország az éjjel 16 ballisztikus rakétával és több mint 280 drónnal támadta Ukrajnát - közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden közösségi oldalain.

Az államfő kiemelte, hogy az orosz támadások célpontjai az energetikai létesítmények, a logisztika és a városi infrastruktúra volt.

Tájékoztatása szerint 12-en sérültek meg a kijevi egyetemi kampuszt és a környező területet ért esti orosz csapás következtében. Közülük öten az egyetem hallgatói vagy munkatársai. Miközben a mentőszolgálatok segítséget nyújtottak a sérülteknek, és felszámolták az első csapás következményeit, az orosz erők ismét ballisztikus fegyvereket vetettek be - közölte Zelenszkij.

Hangsúlyozta: "a Patriot és a NASAMS légvédelmi rendszerekhez szükséges elfogórakéták szállításának mesterséges és elhúzódó késleltetései, amelyekre sajnos az utóbbi időben sor kerül, közvetlenül segítik Oroszországot abban, hogy elérje terrorhadjáratának céljait".

(MTI)