Oroszok elleni háborúra készül Európa, Ukrajna ellen fordult a világ egyik legerősebb országa - Híreink az ukrajnai háborúról kedden

Működik a tűzszünet Oleski körül
Már több mint 10 órája tűzszünet van érvényben a herszoni Oleskij körül, még mindig nem számolt be tűzszünet-sértésről egyik oldal sem.
Zelenszkij: azonnal szükség van még több légvédelmi rendszerre
Oroszország az éjjel 16 ballisztikus rakétával és több mint 280 drónnal támadta Ukrajnát - közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden közösségi oldalain.
Az államfő kiemelte, hogy az orosz támadások célpontjai az energetikai létesítmények, a logisztika és a városi infrastruktúra volt.
Tájékoztatása szerint 12-en sérültek meg a kijevi egyetemi kampuszt és a környező területet ért esti orosz csapás következtében. Közülük öten az egyetem hallgatói vagy munkatársai. Miközben a mentőszolgálatok segítséget nyújtottak a sérülteknek, és felszámolták az első csapás következményeit, az orosz erők ismét ballisztikus fegyvereket vetettek be - közölte Zelenszkij.
Hangsúlyozta: "a Patriot és a NASAMS légvédelmi rendszerekhez szükséges elfogórakéták szállításának mesterséges és elhúzódó késleltetései, amelyekre sajnos az utóbbi időben sor kerül, közvetlenül segítik Oroszországot abban, hogy elérje terrorhadjáratának céljait".
(MTI)
Vizsgálóbizottság: Oroszország háborús bűnöket követett el
Oroszország háborús bűncselekményeket és emberiesség elleni bűncselekményeket követett el Ukrajnában azzal, hogy szándékosan támadta az energetikai infrastruktúrát, és ezzel milliókat hagyott áram és fűtés nélkül a fagyos időjárásban - állapította meg az a független vizsgálóbizottság, amelyet az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa hatalmazott fel a jogsértések kivizsgálására röviddel azután, hogy Oroszország 2022 februárjában megindította teljes körű invázióját Ukrajna ellen.
A vizsgálat arra is bizonyítékokat talált, hogy Oroszország 29 országból toborzott férfiakat a fegyveres erőibe megtévesztéssel vagy kényszerítéssel, megsértve ezzel a nemzetközi jogot. A 18 és 60 év közötti férfiak többségükben kiszolgáltatott és marginalizált közösségekből, rossz anyagi körülmények közül és alacsony iskolai végzettséggel érkeztek - mutattak rá a szakértők jelentésükben.
(MTI)
Magára haragította Ukrajna a világ egyik legerősebb katonai hatalmát - Folyamatosan romlik a helyzet, megtörténtek az első válaszlépések
Leépíti kijevi követségét Dél-Korea, mivel az elmúlt hetekben jelentősen megromlott a kapcsolat Ukrajna és az ázsiai ország közt – írta meg a Jonhap hírügynökség.
Bejelentette Európa egyik legerősebb vezetője: fel kell készülnünk arra, hogy háború lesz Oroszországgal
A brit védelmi miniszter Varsóban tett látogatása során arról beszélt, hogy a NATO-nak fel kell készülnie egy Oroszországgal való háborúra.
Végre egy jó hír az ukrán frontról: egyelőre stabil a kihirdetett tűzszünet - Elhallgattak a fegyverek Oleski körül
Nem érkezett jelentés a Herszon megyei Oleski város körzetében meghirdetett humanitárius tűzszünet megsértéséről - közölte Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője keddi moszkvai sajtótájékoztatóján.
Bejelentette Vlagyimir Putyin: ez kell ahhoz, hogy béke legyen Ukrajnában
Akkor lesz béke Ukrajnában, ha Oroszország érdekeit „feltételek nélkül” figyelembe veszik az esetleges tárgyalásokban résztvevő felek – ezt mondta Vlagyimir Putyin orosz elnök európai vezetőknek mai tárgyalások során a Kreml közleménye szerint.
Zelenszkijjel is beszéltek az európai vezetők
A norvég miniszterelnök és finn elnök Volodimir Zelenszkij ukrán vezetővel is beszéltek azután, hogy Putyinnal tárgyaltak, a támogatásukról biztosították Kijevet és azt ígérték, hogy találni fognak megoldást arra, hogy tartós béke legyen Ukrajnában.
(UNN)
Hirtelen felhívta Putyint két európai vezető: meg is jött az első bejelentés
Alexander Stubb finn elnök és Jonas Gahr Störe norvég kormányfő kedden telefonon beszélt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel az ukrajnai háborúról - közölte Stubb hivatala.
Asztalhoz ülhet Putyin és Zelenszkij? Reagált Oroszország az Egyesült Államok meghívására
Vlagyimir Putyin orosz elnök még nem döntött arról, hogy elfogadja-e Donald Trump elnök meghívását a Miamiba tervezett G20-csúcsra – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője.
Két ember meghalt Brjanszkban
A határ menti régióban két polgári személy vesztette életét egy ukrán dróntámadás miatt, egy 67 éves állampolgárt ma délelőtt azonosítottak a hatóságok.
(TASZSZ)
Rossz hír jött Amerikából: Putyin esze ágában sincs tűzszünetet kötni, nem lesz semmi a béketárgyalásokból
Ukrajna kész tárgyalni a teljes vagy részleges tűzszünetről, az orosz fél azonban egyelőre nem mutat hajlandóságot az álláspontja megváltoztatására – írja az amerikai Hadtudományi Intézet (ISW) legfrissebb elemzésében.
Ukrán légvédelmi jelentés
Megérkezett az ukrán légierő reggeli légvédelmi jelentése:
- 280 drónt indítottak az oroszok Ukrajna ellen, ebből 257-et lőttek le a légvédelmi erők,
- emellett két Iszkander-rakétát is elfogtak ismeretlen számú Ukrajna ellen indított rakétából.
- A támadás epicentruma Kijev volt.
(RBK)
Kijevben több áldozata is van az orosz csapásoknak
Legalább egy ember meghalt, 15 pedig megsebesült a Kijevet keddre virradó éjszaka ért, ballisztikus rakétákkal végrehajtott orosz légitámadásban, az ukrán főváros hat kerületében keletkeztek károk, a Pivdennij hidat, a Dnyipro folyó egyik legfontosabb átkelőjét is találat érte - tette közzé Vitalij Klicsko polgármester és a kijevi katonai közigazgatás.
(MTI)
Hatalmas fejlesztés jön az Egyesült Államokban: hiperszonikus csúcsfegyvert kapnak az F-16-os vadászbombázók
Szerződést kötött a Castelion startup az Amerikai Légierő Kutatólaboratóriumával (AFRL), amely megnyitja az utat afelé, hogy a Blackbeard hiperszonikus rakétát felszereljék F-16-os vadászbombázókra is - tudósított a RBK.
Elindult a humanitárius misszió Oleskiben
A herszoni város evakuációját most készítik elő az ukránok, a koordinációért felelős vezető, Dmitro Lubinec emberjogi biztos megindult a településre - jelentette be Kirilo Budanov kijevi elnöki kabinetfőnök.
(UNN)
Japán tisztviselők találkoztak a fogva tartott újságíróval
Japán tisztségviselők találkoztak az Oroszországban fogva tartott japán újságíróval, először azóta, hogy két hete kémkedés gyanújával őrizetbe vették.
A japán nagykövetség képviselői hétfőn Oroszországban konzuli megbeszélést folytattak az újságíróval, és megerősítették, hogy az illetőnek nincsenek egészségügyi problémái - számolt be a japán külügyminisztérium egy sajtóközleményben.
Oroszország október 13-án jelentette be, hogy az ország távol-keleti részén, a Szahalin-szigeten kémkedés gyanújával őrizetbe vettek egy japán újságírót, aki a Hokkaido Simbun regionális napilapnak dolgozott. Letartóztatása után Moszkvába szállították a szahalini Juzsno-Szahalinszkból.
Az újságíró, Imai Juki akkreditált újságíróként dolgozott Oroszországban.
(MTI)
222 drónt fogott el az orosz légvédelem
Az ukrán erők legalább 222 drónt indítottak Oroszország területei és a megszállt Krím felé, ennyit fogott el legalábbis a légvédelem.
A támadás a határ menti régiókat és Szmolenszk, Kaluga, Tula, Tver és Novgorod régiókat célozta.
(News.ru)
Orosz jelentés
Nagy és közepes hatótávolságú "szárnyas rakétákat", valamint drónokat gyártó hadiüzemekre, a kijevi közlekedési infrastruktúra létesítményeire, egy Harkiv megyei logisztikai központra és tengerjáró hajókra mért tömeges csapást az éjjel az orosz hadsereg - közölte kedden a moszkvai védelmi minisztérium.
Az Ukrajnával határos Brjanszk megyében egy ember életét vesztette, hat pedig megsebesült ukrán dróntámadás következtében.
Zaporizzsja megye orosz ellenőrzés alá eső részén, Primorszk város közelében pilóta nélküli repülőszerkezet talált el egy Szimferopol és Moszkva között közlekedő távolsági autóbuszt, egy utas halálát okozva, többeket pedig megsebesítve . A járművön 31-en utaztak.
(MTI)
Orosz rakéták csapódtak be több ukrán városban
Kijev, Harkiv, Zaporizzsja és Dnyipropetrovszk városokat is orosz rakétacsapás érte ma hajnalban.
Harkivben legalább két ember meghalt, Kijevben egy híd omlott össze.
Részletesebb jelentés később várható.
Elkezdődött a fegyverszünet Oleskiben
Helyi fegyverszünet lépett életbe kedden reggel az orosz megszállás alatt álló dél-ukrajnai Oleski településnél.
A harcok felfüggesztésének célja, hogy humanitárius műveletet lehessen végrehajtani az elszigetelt településen, ahol a csapdába esett lakosok hetek óta nem jutnak élelmiszerhez és gyógyszerekhez.
Az Oleski térségében, Herszon megyében tervezett humanitárius művelet előkészítése keretében az Oroszországi Föderáció fegyveres erői helyi idő szerint 4 órától, tűzszünetet tartanak a térségben - számolt be az orosz védelmi minisztérium a Telegram közösségi oldalon.
Dmitro Lubinec ukrán emberi jogi biztos azt írta a Telegramon, hogy megkezdődött a fegyverszünet, és az ukrán fél betartja vállalásait.
Melania Trump pénteken jelentette be az intézkedést a humanitárius segélyek eljuttatásának megkönnyítése érdekében.
Hétfőn a Kreml közölte, hogy nyitott további, hasonló jellegű humanitárius fegyverszünetekre, és megerősítette, hogy Oroszország "nagyra értékeli" az amerikai tárgyalók, különösen Melania Trump erőfeszítéseit.
(MTI)
Atomfegyvert épít Európa vezető hatalma, Brassóban robbantottak az oroszok - Híreink az ukrajnai háborúról kedden
Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború keddi eseményeivel.
Tegnapi tudósításunk itt olvasható vissza:
Címlapkép forrása: Wolfgang Schwan/Anadolu via Getty Images
Miért hanyatlanak a cégek?
Meglepő válasz érkezett.
Váratlan programváltozás: módosul Orbán Anita találkozója az amerikai külügyminiszterrel
Az amerikai választások miatt.
Bejelentette Európa egyik legerősebb vezetője: fel kell készülnünk arra, hogy háború lesz Oroszországgal
Közvetlen háború lehet a NATO és Oroszország közt.
Körvonalazódik, milyen üzletet kötött Karácsony a kormánnyal: nyilvános a BKK átalakításának terve
Jövő év elejétől lépnének életbe a változások, a szövegről a Fővárosi Közgyűlés is tárgyalni fog pénteki ülésén.
Végre egy jó hír az ukrán frontról: egyelőre stabil a kihirdetett tűzszünet - Elhallgattak a fegyverek Oleski körül
Hátha segít ez egy későbbi, tartós tűzszünet megteremtésében.
Ingatlanszakma München után: pozitív hangulat és nemzetközi befektetők a lelátón
A szakma képviselőit kérdeztük az Expo Real után.
Wekerle Plusz Program: minden, amit eddig tudunk
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Wekerle Plusz Program: minden, amit eddig tudunk Lakást vennél, önerőre gyűjtesz, vagy energetikai korszerűsítéssel csökkentenéd a rezsiköltségeide
Tisztázódtak a Wekerle Plusz hitel feltételei - itt van minden, amit eddig tudni lehet
Holnap, 2026. október 28-án elindul a Wekerle Plusz vásárlási és építési hitel. A Wekerle Program hivatalos oldalán már a részletes feltételek is olvashatók, így több korábban nyitott kér
Az AI energiaéhsége új lendületet ad az amerikai atomenergiának
A mesterséges intelligencia és az adatközpontok növekvő energiaigénye új lendületet ad az amerikai közműszektornak. A Constellation Energy, a Vistra és a GE Vernova a technológiai átalakulás
2027-es költségvetés: kijön a matek?
Teljesíthető a 2027-re tervezett 4,9 százalékos költségvetési hiánycél? Mennyit lehet valóban megtakarítani a korábbi túlárazások megszüntetésével, és hogyan érinthetik az új intézked
Miért demotiválod magad? Lesz nyugdíjad vagy nem kell miatta aggódnod
Nemrég szembejött egy internetes fejtegetés, amiben azt próbálta levezetni az író, hogy lehetetlen számára lakást venni, ha nyugdíjat is akar. Már írtam hasonló tévhitekről, de a racionáli
Hitelképesség javítása: 7 lépés, hogy jobb esélyekkel kapj hitelt
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Hitelképesség javítása: 7 lépés, hogy jobb esélyekkel kapj hitelt A hitelképesség javítása kulcskérdés, ha hiteligénylésről van szó, hiszen ne
Transzferár 2026: a szegmentáció a kontrollingrendszereket is próbára teszi
A 2026-os transzferár-szabályok egyik legnagyobb gyakorlati kihívását a szegmentált eredménykimutatás elkészítése jelenti. Az új rendelet alapján a kapcsolt ügyletek jövedelmezőségét üze
A tollvonás, ami működött: hogyan lett félmillióval több dolgozó Magyarországon?
Nem kell visszaállítani a 2010 előtti rendszerek rombolását csak azért, mert vissza lehet. Államok rövid távon - a klasszikus szavaival élve - csak elk*rni tudnak... The post A tollvonás, ami
Családi vagyonstratégia
Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.
Megrengette a Balkánt a szerb ellenzék győzelme: mi lesz Orbán Viktor nagy szövetségesével?
A hétfői Checklistben a szerb választások hatása.
Ezek az adóemelések hozzák majd el a stabil költségvetést?
Számos tétel emelkedik 2027-től.
Égető szükség van a magyar agrárstratégiára, kapaszkodót keres az ágazat
Nem halogatható tovább a döntés.