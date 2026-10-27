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Oroszok elleni háborúra készül Európa, Ukrajna ellen fordult a világ egyik legerősebb országa - Híreink az ukrajnai háborúról kedden
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Oroszok elleni háborúra készül Európa, Ukrajna ellen fordult a világ egyik legerősebb országa - Híreink az ukrajnai háborúról kedden

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Növeli nukleáris arzenálját Franciaország és kiterjeszti védernyőjét több európai országra. Románia azzal vádolta meg az orosz titkosszolgálatokat, hogy Brassóban robbantottak. A 80 ezres ukrajnai Konotop négy napja áram nélkül áll. Ma tűzszünet lépett érvénybe Oleski térségében, Herszonban, a lakosságot evakuálják. Nagy-Britannia védelmi minisztere bejelentette: fel kell készülnünk egy Oroszország elleni háborúra. Tovább mélyül a nézeteltérés Ukrajna és Dél-Korea közt, az ázsiai ország nyolc diplomatát hívott vissza, köztük a nagykövetet is. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború keddi eseményeivel.
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Működik a tűzszünet Oleski körül

Már több mint 10 órája tűzszünet van érvényben a herszoni Oleskij körül, még mindig nem számolt be tűzszünet-sértésről egyik oldal sem.

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Zelenszkij: azonnal szükség van még több légvédelmi rendszerre

Oroszország az éjjel 16 ballisztikus rakétával és több mint 280 drónnal támadta Ukrajnát - közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden közösségi oldalain.

Az államfő kiemelte, hogy az orosz támadások célpontjai az energetikai létesítmények, a logisztika és a városi infrastruktúra volt.

Tájékoztatása szerint 12-en sérültek meg a kijevi egyetemi kampuszt és a környező területet ért esti orosz csapás következtében. Közülük öten az egyetem hallgatói vagy munkatársai. Miközben a mentőszolgálatok segítséget nyújtottak a sérülteknek, és felszámolták az első csapás következményeit, az orosz erők ismét ballisztikus fegyvereket vetettek be - közölte Zelenszkij.

Hangsúlyozta: "a Patriot és a NASAMS légvédelmi rendszerekhez szükséges elfogórakéták szállításának mesterséges és elhúzódó késleltetései, amelyekre sajnos az utóbbi időben sor kerül, közvetlenül segítik Oroszországot abban, hogy elérje terrorhadjáratának céljait".

(MTI)

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Vizsgálóbizottság: Oroszország háborús bűnöket követett el

Oroszország háborús bűncselekményeket és emberiesség elleni bűncselekményeket követett el Ukrajnában azzal, hogy szándékosan támadta az energetikai infrastruktúrát, és ezzel milliókat hagyott áram és fűtés nélkül a fagyos időjárásban - állapította meg az a független vizsgálóbizottság, amelyet az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa hatalmazott fel a jogsértések kivizsgálására röviddel azután, hogy Oroszország 2022 februárjában megindította teljes körű invázióját Ukrajna ellen.

A vizsgálat arra is bizonyítékokat talált, hogy Oroszország 29 országból toborzott férfiakat a fegyveres erőibe megtévesztéssel vagy kényszerítéssel, megsértve ezzel a nemzetközi jogot. A 18 és 60 év közötti férfiak többségükben kiszolgáltatott és marginalizált közösségekből, rossz anyagi körülmények közül és alacsony iskolai végzettséggel érkeztek - mutattak rá a szakértők jelentésükben.

(MTI)

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Magára haragította Ukrajna a világ egyik legerősebb katonai hatalmát - Folyamatosan romlik a helyzet, megtörténtek az első válaszlépések

Leépíti kijevi követségét Dél-Korea, mivel az elmúlt hetekben jelentősen megromlott a kapcsolat Ukrajna és az ázsiai ország közt – írta meg a Jonhap hírügynökség.

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Magára haragította Ukrajna a világ egyik legerősebb katonai hatalmát - Folyamatosan romlik a helyzet, megtörténtek az első válaszlépések
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Bejelentette Európa egyik legerősebb vezetője: fel kell készülnünk arra, hogy háború lesz Oroszországgal

A brit védelmi miniszter Varsóban tett látogatása során arról beszélt, hogy a NATO-nak fel kell készülnie egy Oroszországgal való háborúra.

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Bejelentette Európa egyik legerősebb vezetője: fel kell készülnünk arra, hogy háború lesz Oroszországgal
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Végre egy jó hír az ukrán frontról: egyelőre stabil a kihirdetett tűzszünet - Elhallgattak a fegyverek Oleski körül

Nem érkezett jelentés a Herszon megyei Oleski város körzetében meghirdetett humanitárius tűzszünet megsértéséről - közölte Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője keddi moszkvai sajtótájékoztatóján.

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Végre egy jó hír az ukrán frontról: egyelőre stabil a kihirdetett tűzszünet - Elhallgattak a fegyverek Oleski körül
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Bejelentette Vlagyimir Putyin: ez kell ahhoz, hogy béke legyen Ukrajnában

Akkor lesz béke Ukrajnában, ha Oroszország érdekeit „feltételek nélkül” figyelembe veszik az esetleges tárgyalásokban résztvevő felek – ezt mondta Vlagyimir Putyin orosz elnök európai vezetőknek mai tárgyalások során a Kreml közleménye szerint.

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Bejelentette Vlagyimir Putyin: ez kell ahhoz, hogy béke legyen Ukrajnában
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Zelenszkijjel is beszéltek az európai vezetők

A norvég miniszterelnök és finn elnök Volodimir Zelenszkij ukrán vezetővel is beszéltek azután, hogy Putyinnal tárgyaltak, a támogatásukról biztosították Kijevet és azt ígérték, hogy találni fognak megoldást arra, hogy tartós béke legyen Ukrajnában.

(UNN)

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Hirtelen felhívta Putyint két európai vezető: meg is jött az első bejelentés

Alexander Stubb finn elnök és Jonas Gahr Störe norvég kormányfő kedden telefonon beszélt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel az ukrajnai háborúról - közölte Stubb hivatala.

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Hirtelen felhívta Putyint két európai vezető: meg is jött az első bejelentés
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Asztalhoz ülhet Putyin és Zelenszkij? Reagált Oroszország az Egyesült Államok meghívására

Vlagyimir Putyin orosz elnök még nem döntött arról, hogy elfogadja-e Donald Trump elnök meghívását a Miamiba tervezett G20-csúcsra – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője.

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Asztalhoz ülhet Putyin és Zelenszkij? Reagált Oroszország az Egyesült Államok meghívására
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Két ember meghalt Brjanszkban

A határ menti régióban két polgári személy vesztette életét egy ukrán dróntámadás miatt, egy 67 éves állampolgárt ma délelőtt azonosítottak a hatóságok.

(TASZSZ)

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Rossz hír jött Amerikából: Putyin esze ágában sincs tűzszünetet kötni, nem lesz semmi a béketárgyalásokból

Ukrajna kész tárgyalni a teljes vagy részleges tűzszünetről, az orosz fél azonban egyelőre nem mutat hajlandóságot az álláspontja megváltoztatására – írja az amerikai Hadtudományi Intézet (ISW) legfrissebb elemzésében.

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Rossz hír jött Amerikából: Putyin esze ágában sincs tűzszünetet kötni, nem lesz semmi a béketárgyalásokból
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Ukrán légvédelmi jelentés

Megérkezett az ukrán légierő reggeli légvédelmi jelentése:

  • 280 drónt indítottak az oroszok Ukrajna ellen, ebből 257-et lőttek le a légvédelmi erők,
  • emellett két Iszkander-rakétát is elfogtak ismeretlen számú Ukrajna ellen indított rakétából.
  • A támadás epicentruma Kijev volt.

(RBK)

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Kijevben több áldozata is van az orosz csapásoknak

Legalább egy ember meghalt, 15 pedig megsebesült a Kijevet keddre virradó éjszaka ért, ballisztikus rakétákkal végrehajtott orosz légitámadásban, az ukrán főváros hat kerületében keletkeztek károk, a Pivdennij hidat, a Dnyipro folyó egyik legfontosabb átkelőjét is találat érte - tette közzé Vitalij Klicsko polgármester és a kijevi katonai közigazgatás.

(MTI)

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Hatalmas fejlesztés jön az Egyesült Államokban: hiperszonikus csúcsfegyvert kapnak az F-16-os vadászbombázók

Szerződést kötött a Castelion startup az Amerikai Légierő Kutatólaboratóriumával (AFRL), amely megnyitja az utat afelé, hogy a Blackbeard hiperszonikus rakétát felszereljék F-16-os vadászbombázókra is - tudósított a RBK.

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Hatalmas fejlesztés jön az Egyesült Államokban: hiperszonikus csúcsfegyvert kapnak az F-16-os vadászbombázók
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Elindult a humanitárius misszió Oleskiben

A herszoni város evakuációját most készítik elő az ukránok, a koordinációért felelős vezető, Dmitro Lubinec emberjogi biztos megindult a településre - jelentette be Kirilo Budanov kijevi elnöki kabinetfőnök.

(UNN)

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Japán tisztviselők találkoztak a fogva tartott újságíróval

Japán tisztségviselők találkoztak az Oroszországban fogva tartott japán újságíróval, először azóta, hogy két hete kémkedés gyanújával őrizetbe vették.

A japán nagykövetség képviselői hétfőn Oroszországban konzuli megbeszélést folytattak az újságíróval, és megerősítették, hogy az illetőnek nincsenek egészségügyi problémái - számolt be a japán külügyminisztérium egy sajtóközleményben.

Oroszország október 13-án jelentette be, hogy az ország távol-keleti részén, a Szahalin-szigeten kémkedés gyanújával őrizetbe vettek egy japán újságírót, aki a Hokkaido Simbun regionális napilapnak dolgozott. Letartóztatása után Moszkvába szállították a szahalini Juzsno-Szahalinszkból.

Az újságíró, Imai Juki akkreditált újságíróként dolgozott Oroszországban.

(MTI)

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222 drónt fogott el az orosz légvédelem

Az ukrán erők legalább 222 drónt indítottak Oroszország területei és a megszállt Krím felé, ennyit fogott el legalábbis a légvédelem.

A támadás a határ menti régiókat és Szmolenszk, Kaluga, Tula, Tver és Novgorod régiókat célozta.

(News.ru)

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Orosz jelentés

Nagy és közepes hatótávolságú "szárnyas rakétákat", valamint drónokat gyártó hadiüzemekre, a kijevi közlekedési infrastruktúra létesítményeire, egy Harkiv megyei logisztikai központra és tengerjáró hajókra mért tömeges csapást az éjjel az orosz hadsereg - közölte kedden a moszkvai védelmi minisztérium.

Az Ukrajnával határos Brjanszk megyében egy ember életét vesztette, hat pedig megsebesült ukrán dróntámadás következtében.

Zaporizzsja megye orosz ellenőrzés alá eső részén, Primorszk város közelében pilóta nélküli repülőszerkezet talált el egy Szimferopol és Moszkva között közlekedő távolsági autóbuszt, egy utas halálát okozva, többeket pedig megsebesítve . A járművön 31-en utaztak.

(MTI)

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Orosz rakéták csapódtak be több ukrán városban

Kijev, Harkiv, Zaporizzsja és Dnyipropetrovszk városokat is orosz rakétacsapás érte ma hajnalban.

Harkivben legalább két ember meghalt, Kijevben egy híd omlott össze.

Részletesebb jelentés később várható.

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Elkezdődött a fegyverszünet Oleskiben

Helyi fegyverszünet lépett életbe kedden reggel az orosz megszállás alatt álló dél-ukrajnai Oleski településnél.

A harcok felfüggesztésének célja, hogy humanitárius műveletet lehessen végrehajtani az elszigetelt településen, ahol a csapdába esett lakosok hetek óta nem jutnak élelmiszerhez és gyógyszerekhez.

Az Oleski térségében, Herszon megyében tervezett humanitárius művelet előkészítése keretében az Oroszországi Föderáció fegyveres erői helyi idő szerint 4 órától, tűzszünetet tartanak a térségben - számolt be az orosz védelmi minisztérium a Telegram közösségi oldalon.

Dmitro Lubinec ukrán emberi jogi biztos azt írta a Telegramon, hogy megkezdődött a fegyverszünet, és az ukrán fél betartja vállalásait.

Melania Trump pénteken jelentette be az intézkedést a humanitárius segélyek eljuttatásának megkönnyítése érdekében.

Hétfőn a Kreml közölte, hogy nyitott további, hasonló jellegű humanitárius fegyverszünetekre, és megerősítette, hogy Oroszország "nagyra értékeli" az amerikai tárgyalók, különösen Melania Trump erőfeszítéseit.

(MTI)

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Atomfegyvert épít Európa vezető hatalma, Brassóban robbantottak az oroszok - Híreink az ukrajnai háborúról kedden

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború keddi eseményeivel.

Tegnapi tudósításunk itt olvasható vissza:

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Címlapkép forrása: Wolfgang Schwan/Anadolu via Getty Images

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