Összefogtak az iszlám régió legerősebb államai - Közös erővel próbálják megakadályozni Amerika újabb háborús csapását

Irán kedden nagyon jónak minősítette az előző nap Teheránban a szaúdi, pakisztáni és török vezetőkkel folytatott megbeszéléseket, és arról számolt be, hogy a felek közösen elutasították a külföldi beavatkozást a régióban.

A találkozó célja az volt, hogy megvitassák, hogyan lehetne megakadályozni a háború újrakezdődését a Közel-Keleten az izraeli-amerikai figyelmeztetések sorozatát követően.

Szaúd-Arábia, Törökország és Pakisztán, amelyek a úgynevezett Mekkai védelmi paktum tagjai, egyben a háború regionális közvetítői is, egyelőre nem kommentálták a találkozót.

Az alábbi következtetésekben állapodtunk meg: a régió biztonságát (...) maguknak az országoknak kell biztosítaniuk, és meg kell akadályoznunk mindenféle külföldi beavatkozást"

- nyilatkozta az iráni Legfelsőbb Nemzetbiztonsági Tanács titkára, Mohszen Rezai az iráni televízióban.

A közel-keleti konfliktus kezdete óta először küldte Szaúd-Arábia Teheránba védelmi miniszterét, Háled bin Szalmánt, a szaúdi trónörökös testvérét, aki a kényes diplomáciai küldetések szakértője.

A mintegy egy órás találkozón török és pakisztáni magas rangú tisztviselők kísérték.

A látogatás, ahogyan azt a szaúdi diplomácia pontosította, azon erőfeszítések keretében történt, amelyek "a jelenlegi válságban érintett felek közötti feszültségcsökkentést (és) a párbeszéd előmozdítását" célozzák.

A Szaúd-Arábiai Királyságot, amelyet már az Irán által a február végén indított izraeli-amerikai offenzíva elleni megtorlásként végrehajtott támadások is sújtottak, július eleje óta a húszi lázadók is célba veszik, mióta újra kiújultak a harcok az iráni támogatású harcosok és a Rijád által támogatott kormányerők között.

Rijád attól is tart, hogy újra kitörhet a nagyszabású háború, mert Izrael és az Egyesült Államok az elmúlt napokban többször is megfenyegette az Iráni Iszlám Köztársaságot.

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