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Összeomlott az AI-őrület Kínában – 480 milliárd dollár égett el, és ez még csak a kezdet lehet
Globál

Összeomlott az AI-őrület Kínában – 480 milliárd dollár égett el, és ez még csak a kezdet lehet

Portfolio
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Kínában összeomlottak a mesterséges intelligenciához és a félvezetőiparhoz kapcsolódó részvények, miközben a globális technológiai papírok árfolyama még csak ingadozik. A Reuters beszámolója szerint a STAR50 index négy hónap alatt 40 százalékot esett, ami mintegy 480 milliárd dolláros piaci érték elvesztését jelenti. A zuhanás megtörte a kétéves emelkedő trendet, és komoly csapást mért Peking tervére, amely egy kiszámítható, lassú bikapiac kialakítását célozta. Az eladási hullámot a magas árazás, a tőkenyereség adóztatása és az amerikai korlátozások fenyegetése egyaránt táplálta, ezért a befektetők attól tartanak, hogy a mélypont még nem jött el.

Miközben a globális technológiai részvények árfolyama ingadozik,

Kínában a mesterséges intelligenciához és félvezetőiparhoz kapcsolódó papírok már összeomlottak

- írja a Reuters. A STAR50 index négy hónap alatt 40 százalékot esett, ami mintegy 480 milliárd dollárnyi piaci érték megsemmisülését jelenti. A lap szerint a buborék kipukkadása rossz előjel a világ részvénypiacai számára, és egyben komoly csapást mért Peking tőkepiaci terveire.

star50

A zuhanás egy kétéves emelkedő trendet tört meg, amelyet eredetileg a kínai gazdaságélénkítő intézkedések indítottak el. Peking célja az volt, hogy szakítson a spekulatív hullámzások hagyományával, és egy kiszámítható, lassú emelkedést – úgynevezett "lassú bikapiacot" – hozzon létre. Ehelyett a szélesebb kínai blue chip index is mintegy 20 százalékot esett a júniusi csúcsértékekről. Tung Pao-zsen pekingi alapkezelő úgy fogalmazott, hogy

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a tőzsde spekulatív őrületté fajult, és most a buborék kipukkadása zajlik.

A Goldman Sachs adatai szerint a mesterségesintelligencia-részvények a kínai piaci kapitalizáció 42, a kereskedési forgalomnak pedig az 57 százalékát adják az A- és H-részvények piacán, így a lakossági befektetők által uralt piacon a veszteségek a legtöbb szereplőt sújtották. Az eladási hullámnak nem volt egyetlen egyértelmű kiváltó oka, a kereskedők a magas árazási szinteket, a tőkenyereség-adóztatást és az amerikai adatközponti korlátozások fenyegetését egyaránt okként említik. Az Unitree robotgyártó részvényei, amelyekre a tőzsdei bevezetéskor nyolcezerszeres túljegyzés érkezett a lakossági befektetőktől, az augusztusi kereskedés kezdete óta a felére estek, míg a CXMT chipgyártó egy hónap alatt értékének több mint negyedét veszítette el. A tavaly 700, illetve 400 százalékos szárnyalással debütáló MetaX és Moore Threads árfolyama szintén a felére zsugorodott július óta.

cxmt

Az optikai alkatrészeket gyártó Csongcsi Innolight és az Eoptolink részvényei mintegy 60 százalékot zuhantak a június-júliusi csúcsokhoz képest, amihez az is hozzájárult, hogy Washington elvágná őket az amerikai adatközponti megrendelésektől. A STAR50 index értékeltsége még így is csaknem százszoros gördülő P/E (árfolyam/nyereség) mutatón áll – bár a 250 körüli csúcsértékről már jelentősen korrigált –, de a Nasdaq 100 index 30-as szorzójával összevetve a befektetők attól tartanak, hogy az eladási hullám még nem érte el a mélypontját.

A buborék kipukkadása éles ellentétben áll a hatóságok azon törekvésével, hogy a tőkeáttétel és a nagyfrekvenciás kereskedés visszaszorításával javítsák a hozamokat, valamint csökkentsék a volatilitást. Lev Vang, a pekingi Csiencsuan Capital partnere szerint a technológiai vállalatok túlhangsúlyozása torzította a tőkeallokációt, ami súlyos buborékot hozott létre egyes szektorokban, miközben jelentős forrásokat szívott el más ágazatoktól. Hung Hao, a hongkongi Lotus Asset Management befektetési igazgatója úgy véli, hogy a történtek számos technológiai vállalat tervezett tőzsdei kibocsátását akasztják majd meg.

Egyes elemzők ugyanakkor vételi lehetőséget látnak a korrekcióban. A Goldman Sachs a hónap elején frissített ajánlási listáján több tucat kínai AI-papír szerepel, a HSBC elemzése szerint pedig az ázsiai alapok összességében felülsúlyozzák Kínát. A belföldi befektetők többsége azonban más ágazatok felé fordul, vagy még alacsonyabb árazási szintekre vár.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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