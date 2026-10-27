Pengeélen táncolunk, közeleg a billenési pont: extrém időjárást hozhat Magyarországra is a kulcsfontosságú tengeri áramlás összeomlása

Az atlanti meridionális átforduló keringés (AMOC) – amelynek a Golf-áramlat is része – meleg, sós vizet szállít a Mexikói-öbölből az észak-atlanti térségbe, ahol a víz lehűl, lesüllyed, majd a tengerfenéken visszaáramlik délre. A lehűlés során a víz hőt ad le a légkörnek.
Richard Allan, a Readingi Egyetem kutatója és munkatársai műholdas adatok alapján kiszámolták, hogy
az észak-atlanti térségben a légkörbe jutó hőáram negyven év alatt 18 százalékkal csökkent, ami arra utal, hogy az AMOC kevesebb hőt szállít észak felé.
A jelenleg szakmai lektorálás alatt álló tanulmány az első, amely műholdas mérésekből számított hőáramok alapján becsüli meg az AMOC gyengülését. A kutatók a Föld energiaegyensúlyának műholdas méréseit kombinálták újraelemzésekkel és modellekkel, hogy meghatározzák, mennyivel kevesebb hőt ad le az Északi-Atlanti-óceán a légkörnek. Michael Mayer, a Bécsi Egyetem kutatója és a csapat tagja szerint az így kapott légkör-óceán hőáram
bizonyíthatóan jobb minőségű más becsléseknél.
Az AMOC lassulásának jeleit korábban is észlelték. Az Atlanti-óceánon kihelyezett mérőbóják 2004 óta mintegy 10 százalékos csökkenést mutattak, a felszíni vízhőmérsékleten alapuló 2018-as elemzés pedig 15 százalékos gyengülést becsült az 1950-es évek óta. A felszíni vízhőmérséklet változásai azonban más tényezőkből, például a magaslati szélrendszer eltolódásából vagy a felhőzet növekedéséből is fakadhatnak, ami bizonytalanná teszi ezeket a következtetéseket. A hőáramon alapuló megközelítés David Thornalley, a University College London kutatója szerint azért lehet megbízhatóbb, mert "egy lépéssel közelebb áll ahhoz a folyamathoz, amely az AMOC-ot hajtja".
Az éghajlati modellek szerint a grönlandi jégpajzs olvadásából származó édesvíz hígítja az AMOC sós vizét, lassítja a víz lesüllyedését, ezzel pedig gyengíti a keringést. Egyes kutatások szerint az
AMOC akár 2060 körül az összeomláshoz közeli állapotba kerülhet, ami Európában rendkívül hideg teleket, erősebb viharokat és kiterjedt szárazságot okozna.
Stefan Rahmstorf, a Potsdami Éghajlatkutató Intézet professzora szerint a hőáram nem feltétlenül jobb indikátor, mint a közvetlenül mérhető felszíni vízhőmérséklet, de
a kétféle megközelítés együtt tovább erősíti azokat az aggodalmakat, miszerint az AMOC közeledik a billenési ponthoz.
Egy másik friss tanulmány, amely az óceáni adatok újraelemzésén alapul, szintén 15 százalékos gyengülést mutatott ki harminc év alatt.
A legerősebb bizonyíték a különféle, egymástól független kutatási irányok kombinációja, amelyek mind az AMOC lassulására mutatnak
– fogalmazott Rahmstorf. Allan hozzátette, hogy mivel a műholdas mérések rendszeresen frissíthetők, a módszer idővel korai előrejelző eszközként is szolgálhat. Az Egyesült Királyság egyébként 81 millió fontot fektet be egy 2030-ra kiépítendő AMOC korai előrejelző rendszer kutatásába.
Magyarország is vastagon érintett
A Golf-áramlat (mely az Atlanti-óceán áramlatrendszer része) egész Európára és Magyarországra is hatással van: télen fűti a kontinenst, nyáron hűti. Bár a tengerparti országok (például Norvégia vagy az Egyesült Királyság) szenvednék el a leggyorsabb és legbrutálisabb sokkot az Atlanti-óceán áramlatrendszer összeomlása esetén, a Kárpát-medencét is drasztikusan érintené az AMOC gyengülése. Molnár László meteorológus, a hosszú távú előrejelzések kutatója még 2023-ban adott interjút az AMOC tengeráramlat leállásáról.
Akkor úgy vélte, ha a leállás bekövetkezik, gyakorlatilag két évszakunk lesz, és míg nyáron nem lesz ritka a 40 fok feletti hőség, addig télen 30 fok alatti fagy is lehet Európában, ezért a folyók kiszáradására mellett modern ember által még nem látott pusztító árvizek jönnek majd. A meteorológus a 24.hu-nak interjúban úgy vélekdett:
A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN A MOSTANI ÁTLAGHŐMÉRSÉKLETNÉL 2–3 FOKKAL HIDEGEBB LESZ, ÉS EZ NAGYON SOK, HISZEN ÁTLAGHŐMÉRSÉKLETRŐL VAN SZÓ.
Olyan teleink lesznek, amikor befagy a Duna újra. Cserébe viszont olyan nyarak jönnek, amikor nem 32 fokos, hanem akár 45-48 fokos hőségektől szenvedünk
- fogalmazott.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Kemény lépésre készül az EU a migráció ügyében, Magyar Péter is ezért küzdött
Jelentős szigorítás jöhet az uniós határvédelemben.
Mi köze az MNB friss döntésének és a 2022-es szja-visszatérítésnek az idei közgazdasági Nobel-díjhoz?
A díjazottak érdeme a bizonytalanságot és a várakozásokat is figyelembe venni képes eszköztár megalkotása.
Napsütés váltja az esőzést Magyarországon: mutatjuk, hol fordulhat elő zápor
Egy-két térségtől eltekintve derült idő várható.
Reagált a Fidesz a Nagy Márton utazásai miatt tett feljelentésre
51,9 millió forint szállodára.
Szokatlan fordulat az AI-piacon: a saját ügyfelébe fektet milliárdokat az Nvidia
Óriási tőkebevonást hajt végre a Meta.
Rossz hír jött Amerikából: Putyin esze ágában sincs tűzszünetet kötni, nem lesz semmi a béketárgyalásokból
Moszkva egyértelmű irányt jelez.
Lépett a hatóság: rendkívüli vizsgálat indul a Revolutnál
Az angol jegybank felülvizsgálatot rendelt el a Revolut termékjóváhagyási folyamatai kapcsán.
Egyetlen szereplő WhatsApp-üzenetein csüng az olajpiac – brutális pénzek mozognak a háború árnyékában
Hatalmasat kaszál a háborún az ázsiai hajómágnás.
Transzferár 2026: a szegmentáció a kontrollingrendszereket is próbára teszi
A 2026-os transzferár-szabályok egyik legnagyobb gyakorlati kihívását a szegmentált eredménykimutatás elkészítése jelenti. Az új rendelet alapján a kapcsolt ügyletek jövedelmezőségét üze
Az AI energiaéhsége új lendületet ad az amerikai atomenergiának
A mesterséges intelligencia és az adatközpontok növekvő energiaigénye új lendületet ad az amerikai közműszektornak. A Constellation Energy, a Vistra és a GE Vernova a technológiai átalakulás
Mennyit kell még idén befektetned a maximális adójóváíráshoz?
Ha a nyugdíjadra gyűjtesz, van egy szabály, ami mindenkire igaz: a befizetést nem érdemes jövőre tolni. Az idei adójóváírási keretet ugyanis csak idei befizetésekkel használhatod ki. A Bankmo
2027-es költségvetés: kijön a matek?
Teljesíthető a 2027-re tervezett 4,9 százalékos költségvetési hiánycél? Mennyit lehet valóban megtakarítani a korábbi túlárazások megszüntetésével, és hogyan érinthetik az új intézked
Miért demotiválod magad? Lesz nyugdíjad vagy nem kell miatta aggódnod
Nemrég szembejött egy internetes fejtegetés, amiben azt próbálta levezetni az író, hogy lehetetlen számára lakást venni, ha nyugdíjat is akar. Már írtam hasonló tévhitekről, de a racionáli
Hitelképesség javítása: 7 lépés, hogy jobb esélyekkel kapj hitelt
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Hitelképesség javítása: 7 lépés, hogy jobb esélyekkel kapj hitelt A hitelképesség javítása kulcskérdés, ha hiteligénylésről van szó, hiszen ne
A tollvonás, ami működött: hogyan lett félmillióval több dolgozó Magyarországon?
Nem kell visszaállítani a 2010 előtti rendszerek rombolását csak azért, mert vissza lehet. Államok rövid távon - a klasszikus szavaival élve - csak elk*rni tudnak... The post A tollvonás, ami
Forró nyár, hidegháború: ki meddig bírja pénzzel a hatalmi játszmát? - Szigorú üzenetek a világ 15 vezető think tankjének nyári írásaiból
A világ vezető think tankjeinek nyári elemzéseit áttekintve egyre inkább a hidegháborús logika szervezi a világ sorsáról való gondolkozást. Az igazi kérdés nem az, hogy melyik fronton ki fog
Családi vagyonstratégia
Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.
Megrengette a Balkánt a szerb ellenzék győzelme: mi lesz Orbán Viktor nagy szövetségesével?
A hétfői Checklistben a szerb választások hatása.
Ezek az adóemelések hozzák majd el a stabil költségvetést?
Számos tétel emelkedik 2027-től.
Égető szükség van a magyar agrárstratégiára, kapaszkodót keres az ágazat
Nem halogatható tovább a döntés.