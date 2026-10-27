Rossz hír jött Amerikából: Putyin esze ágában sincs tűzszünetet kötni, nem lesz semmi a béketárgyalásokból

Volodimir Zelenszkij október 25-én megerősítette, hogy Kijev nyitott a tűzszüneti megállapodásokra. Ez egyaránt vonatkozik az átfogó tűzszünetre és az olyan részmegállapodásokra, mint az energetikai infrastruktúra elleni csapások felfüggesztése vagy a fekete-tengeri moratórium. Ukrajna ezeket a kérdéseket a november 10-re Abu-Dzabiba tervezett háromoldalú tárgyalásokon kívánja megvitatni az Egyesült Államok és Oroszország képviselőivel.
A Kreml azonban következetesen elutasítja a Kijev és Washington által előterjesztett tűzszüneti javaslatokat.
Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője október 20-án egyértelművé tette, hogy a háromoldalú tárgyalások lefolytatása nem korlátozza a hadműveleteket, így az orosz csapatok folytatják az Ukrajna elleni harci cselekményeket.
Néhány nappal később Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója úgy fogalmazott, hogy a közelgő találkozó nem sokat old majd meg, a megbeszélést pedig mindössze egyfajta próbatételnek minősítette. Az ISW értékelése szerint Peszkov és Usakov nyilatkozatai
egyértelműen azt jelzik, hogy a Kreml álláspontja a tárgyalások előestéjén is változatlan, és továbbra is elutasítják a tűzszüneti kezdeményezéseket.
A The Telegraph értesülései szerint Oroszország arra próbálhatja felhasználni a tárgyalásokat, hogy engedményeket csikarjon ki a NATO-tól. Vlagyimir Putyin többek között a szövetség európai katonai jelenlétének 1997-es szintre történő visszaszorítását követelheti, ami a NATO-csapatok kivonását jelentené Lengyelországból, a balti államokból és Finnországból.
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