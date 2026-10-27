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Rossz hír jött Amerikából: Putyin esze ágában sincs tűzszünetet kötni, nem lesz semmi a béketárgyalásokból
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Rossz hír jött Amerikából: Putyin esze ágában sincs tűzszünetet kötni, nem lesz semmi a béketárgyalásokból

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Ukrajna kész tárgyalni a teljes vagy részleges tűzszünetről, az orosz fél azonban egyelőre nem mutat hajlandóságot az álláspontja megváltoztatására – írja az amerikai Hadtudományi Intézet (ISW) legfrissebb elemzésében.

Volodimir Zelenszkij október 25-én megerősítette, hogy Kijev nyitott a tűzszüneti megállapodásokra. Ez egyaránt vonatkozik az átfogó tűzszünetre és az olyan részmegállapodásokra, mint az energetikai infrastruktúra elleni csapások felfüggesztése vagy a fekete-tengeri moratórium. Ukrajna ezeket a kérdéseket a november 10-re Abu-Dzabiba tervezett háromoldalú tárgyalásokon kívánja megvitatni az Egyesült Államok és Oroszország képviselőivel.

A Kreml azonban következetesen elutasítja a Kijev és Washington által előterjesztett tűzszüneti javaslatokat.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője október 20-án egyértelművé tette, hogy a háromoldalú tárgyalások lefolytatása nem korlátozza a hadműveleteket, így az orosz csapatok folytatják az Ukrajna elleni harci cselekményeket.

Néhány nappal később Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója úgy fogalmazott, hogy a közelgő találkozó nem sokat old majd meg, a megbeszélést pedig mindössze egyfajta próbatételnek minősítette. Az ISW értékelése szerint Peszkov és Usakov nyilatkozatai

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egyértelműen azt jelzik, hogy a Kreml álláspontja a tárgyalások előestéjén is változatlan, és továbbra is elutasítják a tűzszüneti kezdeményezéseket.

A The Telegraph értesülései szerint Oroszország arra próbálhatja felhasználni a tárgyalásokat, hogy engedményeket csikarjon ki a NATO-tól. Vlagyimir Putyin többek között a szövetség európai katonai jelenlétének 1997-es szintre történő visszaszorítását követelheti, ami a NATO-csapatok kivonását jelentené Lengyelországból, a balti államokból és Finnországból.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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