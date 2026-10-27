12°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Soha nem mentek ennyien szavazni Izraelben, megdőlt a mindenkori rekord
Globál

Soha nem mentek ennyien szavazni Izraelben, megdőlt a mindenkori rekord

MTI
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Minden idők legmagasabb, 44,9 százalékos részvételi arányát mérték az izraeli parlamenti választásokon kedd délután kettőig - közölte a központi választási bizottság.

Ez hat százalékpontos többletet jelent a 2022-es parlamenti választáson ugyaneddig az időpontig mért adathoz képest.

Az izraeli hadsereg szóvivője bejelentette, hogy 13 óráig a katonai szavazóhelyiségekben az ott szavazásra jogosultak 48 százaléka adta le a voksát, míg az előző választáson ugyanekkor 44,4 százalékos volt a részvétel.

A magas részvétel miatt sokfelé rendkívül hosszú sorok alakultak ki, és ezért a központi választási bizottság új szabályokat határozott meg. Eddig egyszerre csak egy ember léphetett be a szavazóhelyiségbe, ezt a számot most kettőre emelték.

Miközben az egyik választó a paraván mögött kiválasztja és borítékba helyezi az egyik párt nevét tartalmazó szavazólapot, a másik választó személyazonosságát már ellenőrizhetik, és nevét bejelölhetik a választói névjegyzékben.

Még több Globál

Oroszok elleni háborúra készül Európa, Ukrajna ellen fordult a világ egyik legerősebb országa - Híreink az ukrajnai háborúról kedden

Itt a bejelentés: Putyin tárt karokkal várja Zelenszkijt Moszkvában

Új vezérigazgató a Szerencsejáték Zrt. élén

Kapcsolódó cikkünk

Összefogtak az iszlám régió legerősebb államai - Közös erővel próbálják megakadályozni Amerika újabb háborús csapását

Húsbavágó csapást szenvedhet Trump: keményen megköthetik az elnök kezét – Mutatjuk, hogyan

Elkezdődött a szavazás, amin az egész Közel-Kelet jövője eldőlhet

Címlapkép forrása: Gil Cohen-Magen/picture alliance via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Állásajánlat

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztség

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztség

Konferencia ajánló

Keress azon, hogy mások befektetnek

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Ez is érdekelhet
Lakossági pénzeső: megérkeztek a kormány bejelentései a 3%-os hitelről, a felújítási programról és a lakástakarékról
Tisza-kormány: kiadták a nemzetközi elfogatóparancsot Matolcsy Ádám ellen, új részleteket közöltek a pénzesővel kecsegtető programról
Döntött Moszkva egyik fontos szövetségese: megindulhatnak a katonák
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility