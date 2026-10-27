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Súlyos váddal néz szembe a volt FBI-igazgató: az utolsó pillanatban lépett az amerikai igazságügy
Globál

Súlyos váddal néz szembe a volt FBI-igazgató: az utolsó pillanatban lépett az amerikai igazságügy

Portfolio
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Ismét vádat emelet az amerikai igazságügyi minisztérium James Comey, az FBI korábbi igazgatója ellen, ezúttal minősített dokumentumok kiszivárogtatása miatt.

A washingtoni szövetségi bíróságon benyújtott, október 5-i keltezésű vádiratot Comey ügyvédjeinek kérésére csak hétfőn hozták nyilvánosságra. Az igazságügyi tárca tájékoztatása szerint azért kellett most benyújtani a dokumentumot, mert a tízéves elévülési idő ebben a hónapban járt volna le.

A vád szerint Comey 2016 októberében minősített adatokat osztott meg a New York Times egyik újságírójával, ezzel nemzetbiztonsági információkat juttatva illetéktelenek tudomására.

Comey egy Instagramon közzétett videóban reagált a fejleményekre.

Megint itt vannak"

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– mondta az igazságügyi minisztériumra utalva, majd hozzátette, hogy továbbra is ártatlannak vallja magát. Ügyvédje, Patrick Fitzgerald közleményben jelentette ki, hogy a vádirat olyan bűncselekményekkel vádolja védencét, amelyeket nem követett el, egyúttal jelezte, hogy már kérték a bíróságtól az ügy elutasítását, mivel az jogilag megalapozatlan.

Az igazságügyi minisztérium szóvivője az elévülés megakadályozására alkalmazott eljárást "a szövetségi bíróságokon széles körben elfogadott gyakorlatnak" nevezte, ám a folyamatban lévő nyomozásra hivatkozva további részleteket nem közölt.

Ez már a harmadik büntetőeljárás a volt FBI-igazgató ellen. Korábban a Kongresszus előtti hamis tanúzással, valamint Donald Trump elnök közösségi médiában történő megfenyegetésével is megvádolták. A hamis tanúzás vádját a bíró elutasította, a fenyegetéssel kapcsolatos eljárás viszont még folyamatban van.

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Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Chip Somodevilla/Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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