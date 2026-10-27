Teljesen elpattant Donald Trump: be fogja tiltani egy neki nem tetsző szó használatát

Donald Trump amerikai elnök kedden a Truth Social közösségi oldalon ismét a mesterséges intelligencia elnevezésének megváltoztatását sürgette. Az elnök szerint az AI (artificial intelligence) kifejezés pontatlan, ezért helyette a szuperintelligencia (super intelligence, SI) megnevezést kellene használni.

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Trump egy friss Truth Social bejegyzésében kifejezetten a The Wall Street Journalt szólította meg, azt kérdezve, hogy a lap mikor kezdi végre szuperintelligenciának nevezni a mesterséges intelligenciát. Az elnök szerint az új kifejezést már szinte mindenki használja, vagy hamarosan használni fogja.

Rövidesen hivatalosan is betiltjuk az "AI" / "mesterséges intelligencia" kifejezést minden releváns dokumentumban és minden más területen, mivel az elnevezés pontatlan

– fakadt ki Trump.

Az elnök szeptember 29-én már aláírt egy rendeletet, amely előírja, hogy az amerikai szövetségi végrehajtó hatalom szervei a hivatalos kommunikációban és dokumentumokban az SI elnevezést használják az AI helyett, a jogszabályi korlátok figyelembevételével. A rendelet nem tiltja meg általánosan a kifejezés használatát a sajtóban vagy a magánszektorban.

Trump egy korábbi Truth Social-bejegyzésében a Fehér Ház ellenségének nevezte azokat, akik továbbra is a mesterséges intelligencia kifejezést használják. Az AI rövidítéshez kapcsolódó internetes domainnevek mellett a szlovéniai .si végződés iránt is megugrott az érdeklődés Trump bejelentését követően.

Címlapkép forrása: Andrew Harnik/Getty Images