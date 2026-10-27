Titkos tárgyalások zajlanak: kritikus gazdasági ügyekben keresi a közös hangot Putyinnal Amerika

A Financial Times értesülései szerint Washington és Moszkva többek között arról egyeztet, hogy a háború lezárása után amerikai és orosz olajipari szereplők vegyesvállalati keretek között indíthatnák újra a kitermelést a Szahalin szigeténél. Emellett az is terítékre került, hogy
amerikai nagyvállalatok bekapcsolódjanak az orosz kőolaj Barátság kőolajvezetéken keresztüli európai szállításának újraindításába.
Az egyetlen közvetlenül érintett amerikai társaság, az ExxonMobil tavaly ugyanakkor közölte: a lefoglalt, 30 százalékos részesedése után járó kártérítésről tárgyal Oroszországgal, és nem tervezi oroszországi tevékenységének újraindítását.
A gazdasági ajánlatok annak a tágabb amerikai stratégiának a részét képezik, amely Vlagyimir Putyin tárgyalóasztalhoz ültetésére törekszik. Steve Witkoff, Donald Trump különmegbízottja szeptemberben Szentpéterváron, a múlt héten pedig Moszkvában egyeztetett az orosz féllel; a legutóbbi találkozón a Kreml sajtószolgálata által közzétett fotókon az "Üzleti megállapodások" felirat volt látható a jegyzettömbjén. Washington ugyanakkor hangsúlyozza, hogy ezek a gazdasági egyezségek kizárólag egy átfogó békemegállapodás részeként léphetnének életbe.
A tervek között szerepel az orosz légtér újbóli megnyitása az amerikai légitársaságok előtt, ami jelentősen mérsékelné az üzemanyagköltségeket, valamint a repülőgépipar számára elengedhetetlen titán beszállítására vonatkozó együttműködés felélesztése. A Boeing korábban orosz titánipari vegyesvállalatot működtetett, ám ezt az invázió kitörését követően felfüggesztette, és azóta diverzifikálta beszállítói láncait. Emellett felmerült
- a Lukoil nemzetközi eszközeinek értékesítése a Fehér Házhoz közel álló befektetők részére,
- egy alaszkai LNG-projekt megvalósítása a Novatek bevonásával, továbbá
- az Északi Áramlat gázvezetékek megmaradt szálain keresztüli szállítás újraindítása is.
Moszkva ugyanakkor arra is felhasználná az üzleti alku lehetőségét, hogy elérje Donald Trumpnál a kapcsolatok normalizálását még a háború lezárása előtt. Az amerikai fél a jövő hónapban Abu-Dzabiban tervezett háromoldalú tárgyalásoktól remél előrelépést a biztonsági garanciák ügyében – erre a formátumra február óta nem volt példa. Washington korábban területi engedményekhez kötötte az Ukrajnának nyújtandó garanciákat, azóta viszont jelezte,
nem kényszeríti Kijevet területek feladására a tárgyalóasztalnál.
Az európai diplomaták többször is egyértelművé tették amerikai partnereiknek: a háború lezárása előtt ellenzik a szankciók feloldását és az Oroszországgal való üzletkötést, hangsúlyozva, hogy az EU érdekeit érintő döntések nem születhetnek meg Európa jóváhagyása nélkül. Friedrich Merz német kancellár határozottan kizárta az Északi Áramlat 2 újraélesztését. Egy európai diplomata kifejezetten szkeptikusan nyilatkozott arról, hogy gazdasági ösztönzőkkel rá lehetne bírni Putyint a harcok befejezésére: "Ez nem a pénzről szól, hanem a megaláztatásról és a befolyásszerzésről." Hasonlóan vélekedett Geoffrey Pyatt, a Biden-adminisztráció korábbi energiaügyi államtitkár-helyettese is, aki szerint a jelenlegi környezetben egyetlen nagy, tőzsdén jegyzett vállalat sem térne vissza szívesen az orosz piacra.
Címlapkép forrása: Kremlin Press Office/Anadolu via Getty Images
Megszólalt a Roszatom vezetője: a csúszások ellenére folytatják a paksi beruházás munkálatait
Novemberre várható a következő átadás.
Kijöttek az exit pollok, politikai káosz jöhet Izraelben
Elképesztően szoros verseny ígérkezik, az arab pártok jelenthetik a mérleg nyelvét.
Esett az olajár, miután Irán vezetése szaúdi, török és pakisztáni delegációkkal tárgyalt
A jegyzések így is a hat hónapos csúcs közelében maradtak.
Titkos tárgyalások zajlanak: kritikus gazdasági ügyekben keresi a közös hangot Putyinnal Amerika
Már kinézték, mire vennék rá az oroszokat a háborús tárgyalások hátterében.
Feljelentést tett a minisztérium: a felhasználók adataihoz a Fidesz is hozzáférhetett
Ráadásul a korábbi üzemeltető jelentősen túlárazta a szolgáltatást.
Itt a reakció az orosz támadásokra: új védelmi paktum született Európában, jönnek a közös hadgyakorlatok
Megállapodott a brit és a lengyel hadvezetés.
Történelmi lépés Amerikától: egyedülálló katonai központ épül Ukrajna szomszédságában
Négy európai ország volt versenyben, megvan a győztes.
Magyarországon lassabban drágult a benzin, mint a régióban
A benzin ára húsz év alatt nagyjából 65 százalékkal emelkedett a régióban, de a drágulás nem egyenletes volt: a pénzügyi válság, a járvány, az orosz-ukrán... The post Magyarországon lass
Transzferár 2026: a szegmentáció a kontrollingrendszereket is próbára teszi
A 2026-os transzferár-szabályok egyik legnagyobb gyakorlati kihívását a szegmentált eredménykimutatás elkészítése jelenti. Az új rendelet alapján a kapcsolt ügyletek jövedelmezőségét üze
Bitcoin: Új bika vagy medvepiaci rali?
A négyéves kriptopiaci ciklus alakulása, a harmadik negyedév ralijának okai, a Clarity Act, valamint a Zcash szárnyalása - Gondolatok a kriptopiac alakulásáról, 2026 III. negyedév.... The post B
Mit tegyél, hogy megkapd az Otthon Startot, ha van október 31-ig megkötött adásvételi szerződésed?
Ha 2026. október 31-ig aláírt adásvételi szerződésed van, akkor 2026. november 15-ig van még lehetőséged benyújtani az Otthon Start hitelkérelmed. Összegyűjtöttük, mit érdemes először el
Wekerle Plusz Program: minden, amit eddig tudunk
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Wekerle Plusz Program: minden, amit eddig tudunk Lakást vennél, önerőre gyűjtesz, vagy energetikai korszerűsítéssel csökkentenéd a rezsiköltségeide
Az AI energiaéhsége új lendületet ad az amerikai atomenergiának
A mesterséges intelligencia és az adatközpontok növekvő energiaigénye új lendületet ad az amerikai közműszektornak. A Constellation Energy, a Vistra és a GE Vernova a technológiai átalakulás
2027-es költségvetés: kijön a matek?
Teljesíthető a 2027-re tervezett 4,9 százalékos költségvetési hiánycél? Mennyit lehet valóban megtakarítani a korábbi túlárazások megszüntetésével, és hogyan érinthetik az új intézked
Miért demotiválod magad? Lesz nyugdíjad vagy nem kell miatta aggódnod
Nemrég szembejött egy internetes fejtegetés, amiben azt próbálta levezetni az író, hogy lehetetlen számára lakást venni, ha nyugdíjat is akar. Már írtam hasonló tévhitekről, de a racionáli
Végzetes hiba miatt ránthatják ki a gyeplőt Trump kezéből – Drámai fordulóponthoz értünk
Nem áll jól az amerikai elnök szénája.
Mindössze 87 év kellene a rezsicsökkentés leváltásához: 2,6 millió otthon vár a sorára
Megjelent a keddi Checklist.
Megrengette a Balkánt a szerb ellenzék győzelme: mi lesz Orbán Viktor nagy szövetségesével?
A hétfői Checklistben a szerb választások hatása.
Családi vagyonstratégia
Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.