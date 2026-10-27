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Titkos tárgyalások zajlanak: kritikus gazdasági ügyekben keresi a közös hangot Putyinnal Amerika
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Titkos tárgyalások zajlanak: kritikus gazdasági ügyekben keresi a közös hangot Putyinnal Amerika

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Az Egyesült Államok és Oroszország az ukrajnai háború lezárását célzó tárgyalások keretében arról egyeztet, hogy az amerikai olajvállalatok visszatérhessenek az orosz piacra. A megbeszéléseken az energiaszektortól a légi közlekedésig számos egyéb üzleti együttműködési lehetőség is szóba került – írta meg a Financial Times.

A Financial Times értesülései szerint Washington és Moszkva többek között arról egyeztet, hogy a háború lezárása után amerikai és orosz olajipari szereplők vegyesvállalati keretek között indíthatnák újra a kitermelést a Szahalin szigeténél. Emellett az is terítékre került, hogy

amerikai nagyvállalatok bekapcsolódjanak az orosz kőolaj Barátság kőolajvezetéken keresztüli európai szállításának újraindításába.

Az egyetlen közvetlenül érintett amerikai társaság, az ExxonMobil tavaly ugyanakkor közölte: a lefoglalt, 30 százalékos részesedése után járó kártérítésről tárgyal Oroszországgal, és nem tervezi oroszországi tevékenységének újraindítását.

A gazdasági ajánlatok annak a tágabb amerikai stratégiának a részét képezik, amely Vlagyimir Putyin tárgyalóasztalhoz ültetésére törekszik. Steve Witkoff, Donald Trump különmegbízottja szeptemberben Szentpéterváron, a múlt héten pedig Moszkvában egyeztetett az orosz féllel; a legutóbbi találkozón a Kreml sajtószolgálata által közzétett fotókon az "Üzleti megállapodások" felirat volt látható a jegyzettömbjén. Washington ugyanakkor hangsúlyozza, hogy ezek a gazdasági egyezségek kizárólag egy átfogó békemegállapodás részeként léphetnének életbe.

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A tervek között szerepel az orosz légtér újbóli megnyitása az amerikai légitársaságok előtt, ami jelentősen mérsékelné az üzemanyagköltségeket, valamint a repülőgépipar számára elengedhetetlen titán beszállítására vonatkozó együttműködés felélesztése. A Boeing korábban orosz titánipari vegyesvállalatot működtetett, ám ezt az invázió kitörését követően felfüggesztette, és azóta diverzifikálta beszállítói láncait. Emellett felmerült

  • a Lukoil nemzetközi eszközeinek értékesítése a Fehér Házhoz közel álló befektetők részére,
  • egy alaszkai LNG-projekt megvalósítása a Novatek bevonásával, továbbá
  • az Északi Áramlat gázvezetékek megmaradt szálain keresztüli szállítás újraindítása is.

Moszkva ugyanakkor arra is felhasználná az üzleti alku lehetőségét, hogy elérje Donald Trumpnál a kapcsolatok normalizálását még a háború lezárása előtt. Az amerikai fél a jövő hónapban Abu-Dzabiban tervezett háromoldalú tárgyalásoktól remél előrelépést a biztonsági garanciák ügyében – erre a formátumra február óta nem volt példa. Washington korábban területi engedményekhez kötötte az Ukrajnának nyújtandó garanciákat, azóta viszont jelezte,

nem kényszeríti Kijevet területek feladására a tárgyalóasztalnál.

Az európai diplomaták többször is egyértelművé tették amerikai partnereiknek: a háború lezárása előtt ellenzik a szankciók feloldását és az Oroszországgal való üzletkötést, hangsúlyozva, hogy az EU érdekeit érintő döntések nem születhetnek meg Európa jóváhagyása nélkül. Friedrich Merz német kancellár határozottan kizárta az Északi Áramlat 2 újraélesztését. Egy európai diplomata kifejezetten szkeptikusan nyilatkozott arról, hogy gazdasági ösztönzőkkel rá lehetne bírni Putyint a harcok befejezésére: "Ez nem a pénzről szól, hanem a megaláztatásról és a befolyásszerzésről." Hasonlóan vélekedett Geoffrey Pyatt, a Biden-adminisztráció korábbi energiaügyi államtitkár-helyettese is, aki szerint a jelenlegi környezetben egyetlen nagy, tőzsdén jegyzett vállalat sem térne vissza szívesen az orosz piacra.

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Címlapkép forrása: Kremlin Press Office/Anadolu via Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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