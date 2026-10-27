Történelmi lépés Amerikától: egyedülálló katonai központ épül Ukrajna szomszédságában

Az Egyesült Államok Lengyelországban építi meg a Patriot légvédelmi rendszerhez használt PAC-3 típusú rakéták karbantartó központját - közölte kedden Magdalena Sobkowiak-Czarnecka lengyel nemzetvédelmi miniszterhelyettes.

A politikus történelmi jelentőségűnek nevezte az X-en az amerikai kormány és a Lockheed Martin repülőgép- és fegyvergyártó cég döntését. Felidézte: a beruházás európai helyszínéért négy ország versengett, Lengyelország mellett Németország, Hollandia és Norvégia.

Sobkowiak-Czarnecka kiemelte: a csaknem egymilliárd zloty (83,3 milliárd forint) összegű beruházás lesz

az egyetlen ilyen központ az Egyesült Államok területén kívül.

A központot a PAC-3 rakétákkal rendelkező európai országok használhatják majd, és az építkezésbe bevonnak német, holland és svéd fegyveripari cégeket.

Sobkowiak-Czarnecka a témáról brüsszeli sajtóértekezletén is beszélt. Újságírói kérdésre nem zárta ki, hogy Lengyelországban az Ukrajna által használt rakétákat is karbantartják. Hozzátette azonban, hogy a részletekről a beruházás későbbi szakaszában születik döntés.

Wladyslaw Kosiniak-Kamysz nemzetvédelmi miniszter az X-en azt írta: a központ megépítéséről szóló döntés arra utal, hogy Lengyelország "megbízható szövetséges és rendkívül fontos hely a globális biztonság térképén". A tárcavezető kiemelte Karol Nawrocki lengyel elnök szerepét az amerikai féllel a projektről folytatott tárgyalásokon.

Bartosz Grodecki, a varsói államfői hivatal kötelékében működő nemzetbiztonsági iroda (BBN) főnöke stratégiainak nevezte az X-en Washington döntését.

Lengyelország gyártaná is a Patriot légvédelmi rendszerekhez tartozó rakétákat, nyáron felajánlotta, hogy az Egyesült Államokkal és Ukrajnával közösen végezné ezt.

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