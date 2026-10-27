Új vezérigazgató a Szerencsejáték Zrt. élén

A miniszter indoklása szerint az állami tulajdonú társaság költéseiről az elmúlt években átláthatatlanul, politikai alapon döntöttek, ezért váltotta le még a nyáron a vállalat korábbi vezetőjét.

Kármán szerint az új vezérigazgató

a kiválasztási folyamat során meggyőzte arról, hogy "gondos gazdája" lesz a cégnek,

és azt várja tőle, hogy a társaság a jövőben hatékonyabban és az adófizetők érdekei szerint működjön.

Sólyom Zoltán közel harminc éve alapította saját vállalati biztosítási tanácsadó cégét, emellett több pénzügyi és biztosítótársaságnál szerzett vezetői tapasztalatot. Augusztus óta a Szerencsejáték Zrt. és a Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. felügyelőbizottságának is tagja volt.

Címlapkép forrása: Portfolio