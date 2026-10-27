12°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Új vezérigazgató a Szerencsejáték Zrt. élén
Globál

Új vezérigazgató a Szerencsejáték Zrt. élén

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Sólyom Zoltán vezeti tovább a Szerencsejáték Zrt.-t – jelentette be Facebook-oldalán Kármán András pénzügyminiszter.

A miniszter indoklása szerint az állami tulajdonú társaság költéseiről az elmúlt években átláthatatlanul, politikai alapon döntöttek, ezért váltotta le még a nyáron a vállalat korábbi vezetőjét.

Kármán szerint az új vezérigazgató

a kiválasztási folyamat során meggyőzte arról, hogy "gondos gazdája" lesz a cégnek,

és azt várja tőle, hogy a társaság a jövőben hatékonyabban és az adófizetők érdekei szerint működjön.

Még több Globál

Oroszok elleni háborúra készül Európa, Ukrajna ellen fordult a világ egyik legerősebb országa - Híreink az ukrajnai háborúról kedden

Itt a bejelentés: Putyin tárt karokkal várja Zelenszkijt Moszkvában

Soha nem mentek ennyien szavazni Izraelben, megdőlt a mindenkori rekord

Sólyom Zoltán közel harminc éve alapította saját vállalati biztosítási tanácsadó cégét, emellett több pénzügyi és biztosítótársaságnál szerzett vezetői tapasztalatot. Augusztus óta a Szerencsejáték Zrt. és a Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. felügyelőbizottságának is tagja volt.

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Állásajánlat

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztség

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztség

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Fórum

Konferencia ajánló

Keress azon, hogy mások befektetnek

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Lakossági pénzeső: megérkeztek a kormány bejelentései a 3%-os hitelről, a felújítási programról és a lakástakarékról
Tisza-kormány: kiadták a nemzetközi elfogatóparancsot Matolcsy Ádám ellen, új részleteket közöltek a pénzesővel kecsegtető programról
Döntött Moszkva egyik fontos szövetségese: megindulhatnak a katonák
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility