Váratlan programváltozás: módosul Orbán Anita találkozója az amerikai külügyminiszterrel

Az amerikai fél kérésére a hét második felére halasztották Orbán Anita és Marco Rubio keddre tervezett washingtoni találkozóját, mivel az USA külügyminisztere Donald Trump elnököt kíséri el egy texasi kampánykörútra.

A programváltozás hátterében a közeledő amerikai félidős választások állnak, amelyek miatt Rubio több államot érintő kampányrendezvényeken vesz részt. A mostani egyeztetés lesz egyébként Orbán Anita első hivatalos egyesült államokbeli látogatása a külügyi tárca élén.

A miniszter egy szeptember végi interjúban már hangsúlyozta a két ország értékrendjének hasonlóságát, egyúttal jelezte, hogy

az új magyar kabinet célja az előző kormányzat alatt megerősödött diplomáciai kapcsolatok zökkenőmentes folytatása.

Marco Rubio a magyarországi kormányváltás óta még nem járt hazánkban, legutóbb idén februárban, röviddel a hazai választások előtt látogatott Budapestre, ahol Orbán Viktorral is egyeztetett.

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