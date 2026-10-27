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Végre egy jó hír az ukrán frontról: egyelőre stabil a kihirdetett tűzszünet - Elhallgattak a fegyverek Oleski körül
Globál

Végre egy jó hír az ukrán frontról: egyelőre stabil a kihirdetett tűzszünet - Elhallgattak a fegyverek Oleski körül

MTI
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Portfolio
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Nem érkezett jelentés a Herszon megyei Oleski város körzetében meghirdetett humanitárius tűzszünet megsértéséről - közölte Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője keddi moszkvai sajtótájékoztatóján.

Vezérkarunk közleménye szerint a fegyvernyugvás négy órakor lépett hatályba. Eddig nem érkezett bejelentés a megsértéséről"

- mondta.

Hasonlóképpen nyilatkozott a Vesztyi hírszolgálatnak Vlagyimir Szaldo, Herszon megye orosz megszállás alatt álló részének kormányzója is.

A Kreml sajtószolgálata megerősítette, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök kedden telefonon tárgyalt az ukrajnai háború rendezéséről Alexander Stubb finn államfővel és Jonas Gahr Store norvég miniszterelnökkel. A felek, miután egyebek között megvitatták a balti-tengeri és észak-európai régiói biztonságát is, megállapodtak a közvetlen telefonos kapcsolattartás folytatásában.

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