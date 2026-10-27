Végre egy jó hír az ukrán frontról: egyelőre stabil a kihirdetett tűzszünet - Elhallgattak a fegyverek Oleski körül

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Holdblog A tollvonás, ami működött: hogyan lett félmillióval több dolgozó Magyarországon? Nem kell visszaállítani a 2010 előtti rendszerek rombolását csak azért, mert vissza lehet. Államok rövid távon - a klasszikus szavaival élve - csak elk*rni tudnak... The post A tollvonás, ami