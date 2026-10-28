Bejelentette Donald Trump: hamarosan jön az orosz-ukrán elnöki csúcs - Találkozni fog Putyin és Zelenszkij

Hamarosan sor kerül a Vlagyimir Putyin orosz és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közti csúcstalálkozóra – jelentette be Donald Trump amerikai elnök az Andrews légibázison.

Az elnök úgy nyilatkozott a médiának, hogy a háttérben az Air Force One turbinája zúgott, szóval alig hallani, mit mond.

Az amerikai államfő az orosz-ukrán háborúról beszélt, azt állítva, hogy „rengeteg előrelépést értünk el” és „hamarosan lesz egy találkozó.”

A riporter visszakérdez, hogy pontosan kik vesznek részt a találkozón, Trump elmondja:

Putyin és Zelenszkij elnökök fognak találkozni.

Több konkrétumot az amerikai vezető nem árul el.

.@POTUS: "We're making a lot of progress with Russia-Ukraine. There'll be a meeting set up very soon." https://t.co/N0vU2zoIsJ — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 28, 2026

Oroszország rendre azt kommunikálja, hogy csak akkor van értelme elnöki találkozónak, ha már a háború lezárásáról állapodnak meg a felek. Ukrajna vezetése ugyanakkor régóta nyitott az ötletre.

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