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Bejelentette Donald Trump: hamarosan jön az orosz-ukrán elnöki csúcs - Találkozni fog Putyin és Zelenszkij
Globál

Bejelentette Donald Trump: hamarosan jön az orosz-ukrán elnöki csúcs - Találkozni fog Putyin és Zelenszkij

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Hamarosan sor kerül a Vlagyimir Putyin orosz és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közti csúcstalálkozóra – jelentette be Donald Trump amerikai elnök az Andrews légibázison.

Az elnök úgy nyilatkozott a médiának, hogy a háttérben az Air Force One turbinája zúgott, szóval alig hallani, mit mond.

Az amerikai államfő az orosz-ukrán háborúról beszélt, azt állítva, hogy „rengeteg előrelépést értünk el” és „hamarosan lesz egy találkozó.”

A riporter visszakérdez, hogy pontosan kik vesznek részt a találkozón, Trump elmondja:

Putyin és Zelenszkij elnökök fognak találkozni.

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Több konkrétumot az amerikai vezető nem árul el.

Oroszország rendre azt kommunikálja, hogy csak akkor van értelme elnöki találkozónak, ha már a háború lezárásáról állapodnak meg a felek. Ukrajna vezetése ugyanakkor régóta nyitott az ötletre.

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Címlapkép forrása: Anna Moneymaker/Getty Images

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