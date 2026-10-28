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Bejelentette Zelenszkij a következő béketárgyalást - Meg is van a konkrét dátum
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Bejelentette Zelenszkij a következő béketárgyalást - Meg is van a konkrét dátum

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Várhatóan november 10-én ülhet tárgyalóasztalhoz Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország a háború lezárása érdekében. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint a találkozóra eredetileg csak a hónap végén került volna sor, ám Kijev a folyamat felgyorsítását sürgeti, így a tervezettnél korábban megtarthatják az egyeztetést Abu-Dzabiban - tudósított a RBK.

Az ukrán államfő kifejtette, hogy országa a lehető leghamarabb meg kívánja kezdeni a béketárgyalásokat. Kijev eredetileg azt javasolta, hogy a felek már ezen a vasárnapon üljenek össze, végül azonban úgy döntöttek, hogy megvárják az egyesült államokbeli időközi választás lezárultát. Zelenszkij emellett azt is hangsúlyozta, hogy az ukrán fél még az Egyesült Államok, Kína és Oroszország közös egyeztetése előtt tárgyalni szeretne az amerikai és az orosz delegációval az Egyesült Arab Emírségek fővárosában.

Így a békecsúcsra reményei szerint november 10-én fog sor kerülni.

Ez lesz az első személyes egyeztetés a felek között azóta, hogy Donald Trump amerikai elnök enyhített az Oroszországgal szembeni szankciókon.

A találkozó előkészítését komoly diplomáciai egyeztetések előzték meg. Október 27-én, kedden Finnország és Norvégia vezetője telefonon beszélt az orosz elnökkel, akit a háború befejezésére szólítottak fel. Alexander Stubb és Jonas Gahr Støre a hívás előtt az ukrán vezetéssel is konzultált, hogy pontosan közvetíthessék Kijev álláspontját a közelgő abu-dzabi béketárgyalásokkal kapcsolatban. Ezt követően Donald Tusk lengyel miniszterelnök még arról számolt be, hogy a háromoldalú egyeztetés előzetes dátuma november 4-e lett volna.

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