Benyújtotta a lemondását a szerb állami TV vezérigazgatója

Az RTS beszámolója szerint Manja Grcic az intézmény igazgatótanácsához nyújtotta be lemondását. A február 11-én kinevezett vezérigazgató kevesebb mint kilenc hónapig állt a közmédia élén.
A lemondást az RTS szakszervezetei, a dolgozók informális csoportjai, valamint az Egyetemista Lista képviselői is követelték.
A közmédia munkatársainak egy része a teljes vezetőség, valamint a hírműsorokért felelős szerkesztők távozását is sürgette,
és felelősségre vonásukat követelte az intézményben kialakult helyzet, valamint a belé vetett közbizalom megrendülése miatt.
Manja Grcic lemondásának indoklásában közölte: a közmédia működésének jelenlegi körülményeit mérlegelve arra a következtetésre jutott, hogy az intézmény érdekeit a vezetőváltás szolgálja. Hozzátette: elvárja az igazgatótanácstól, hogy haladéktalanul tegye meg a szükséges lépéseket a vezetés folytonosságának és a jogszerű átadásnak a biztosítására.
A szerb sajtó korábbi beszámolói szerint a vezérigazgató még szerdán, a szakszervezetek képviselőivel folytatott egyeztetésen is azt mondta, hogy nem kíván lemondani.
Az 1979-ben Szarajevóban született Manja Grcic korábban a BBC-nél és a B92 televíziónál dolgozott újságíróként, majd több szerbiai és külföldi médiavállalatnál töltött be vezető tisztséget. Irányította a B92 televíziót, a szlovén TV3-at, valamint vezető pozíciókat töltött be az Antenna Group médiacsoportnál és a Tanjug szerb állami hírügynökségnél is. Az RTS élére 2026 februárjában nevezték ki.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Nyilatkoztak a béketárgyalásról az oroszok: Európa túl korán kezdett örülni
Szó sincs arról, hogy az EU képviselői is repülnének Abu-Dzabiba.
Váratlan engedmény a rakétákért: komoly ígéretet tett Zelenszkij Trumpnak
Azt is elmondta, mennyi rakéta kéne havonta.
Bemutatta új költségvetését a brit kormány, de a nehéz kérdéseket jövőre halasztották
A befektetőknek tetszett, amit láttak.
Hiába vezet a választásokon Netanjahu, rögtön megtalálta a felelősöket a gyenge teljesítményért
Az arab pártokon múlhat a kormányalakítás, ez pedig nagyon rossz hír a Likudnak.
Elkértük a parkolási számokat: úgy tűnik, itt valami nem stimmel
A főpolgármester által bemutatottnál olcsóbb lehet a parkolásüzemeltetés, ugyanakkor hatékonysági tartalékok még akadnak.
Nincs megállás: drámai áremelkedést jósol a Világbank, az élelmiszereket is eléri az infláció
Az energia sem lesz egyhamar olcsóbb.
Magyar Péter bejelentette: módosítaná a kormány a KRESZ-t, szigorodnak a motoros rollerezés szabályai
Kiderültek a legfontosabb szabálymódosítások.
Oroszországhoz köthető szabotázsra derült fény: több országban csaptak le a gyanúsítottakra
Romániában egyszer már akciózhattak a németek által elfogott férfiak.
Ötből négy nyugdíj-megtakarító pénzt hagy az asztalon - te is közöttük vagy?
A Bankmonitoron keresztül idén kötött nyugdíjbiztosítások közül csak minden ötödiknél akkora a havi megtakarítási összeg, hogy kijöjjön belőle a maximális, 130 ezer forintos adójóváí
Papíron milliárdosok: mit ér valójában a leggazdagabbak vagyona?
A világ leggazdagabbjainak vagyona gyakran néhány hét alatt százmilliárd dollárokkal változik - anélkül, hogy ténylegesen pénzt nyernének vagy veszítenének. Mi áll a Forbes-listák számai
Magyarországon lassabban drágult a benzin, mint a régióban
A benzin ára húsz év alatt nagyjából 65 százalékkal emelkedett a régióban, de a drágulás nem egyenletes volt: a pénzügyi válság, a járvány, az orosz-ukrán... The post Magyarországon lass
Transzferár 2026: a szegmentáció a kontrollingrendszereket is próbára teszi
A 2026-os transzferár-szabályok egyik legnagyobb gyakorlati kihívását a szegmentált eredménykimutatás elkészítése jelenti. Az új rendelet alapján a kapcsolt ügyletek jövedelmezőségét üze
Bitcoin: Új bika vagy medvepiaci rali?
A négyéves kriptopiaci ciklus alakulása, a harmadik negyedév ralijának okai, a Clarity Act, valamint a Zcash szárnyalása - Gondolatok a kriptopiac alakulásáról, 2026 III. negyedév.... The post B
Wekerle Plusz Program: minden, amit eddig tudunk
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Wekerle Plusz Program: minden, amit eddig tudunk Lakást vennél, önerőre gyűjtesz, vagy energetikai korszerűsítéssel csökkentenéd a rezsiköltségeide
Az AI energiaéhsége új lendületet ad az amerikai atomenergiának
A mesterséges intelligencia és az adatközpontok növekvő energiaigénye új lendületet ad az amerikai közműszektornak. A Constellation Energy, a Vistra és a GE Vernova a technológiai átalakulás
2027-es költségvetés: kijön a matek?
Teljesíthető a 2027-re tervezett 4,9 százalékos költségvetési hiánycél? Mennyit lehet valóban megtakarítani a korábbi túlárazások megszüntetésével, és hogyan érinthetik az új intézked
Családi vagyonstratégia
Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.
Megvannak a jövő évi adóváltozások: már látszanak a fontosabb terhek és könnyítések
Egyre inkább tisztul a kép.
Végzetes hiba miatt ránthatják ki a gyeplőt Trump kezéből – Drámai fordulóponthoz értünk
Nem áll jól az amerikai elnök szénája.
Mindössze 87 év kellene a rezsicsökkentés leváltásához: 2,6 millió otthon vár a sorára
Megjelent a keddi Checklist.