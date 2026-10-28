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Csendben terjed a gáz, ami 24-ezerszer veszélyesebb a szén-dioxidnál
Globál

Csendben terjed a gáz, ami 24-ezerszer veszélyesebb a szén-dioxidnál

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A Meteorológiai Világszervezet (WMO) keddi jelentése szerint 2025-ben minden idők legmagasabb szintjére emelkedett a légkörben az üvegházhatású gázok koncentrációja, ami tovább fokozza a globális felmelegedést és a szélsőséges időjárási események kockázatát.

A dokumentum alapján a légköri szén-dioxid globális átlagkoncentrációja

2025-ben elérte a 426,8 ppm-et (milliomodrészt), ami az iparosodás előtti, 1750-es szint 153 százalékának felel meg.

Az éves növekmény 2,8 ppm volt, ami meghaladta az elmúlt évtized átlagát. A másik két meghatározó üvegházhatású gáz, a metán és a dinitrogén-oxid szintén rekordszintet ért el, hiszen az iparosodás előtti értékek 267, illetve 126 százalékán álltak. A jelentés nem az éves kibocsátásokat, hanem a légkörben felhalmozódott gázmennyiséget méri.

A WMO az eredményeket a novemberben, a törökországi Antalyában megrendezendő COP31 ENSZ-klímakonferencián mutatja be a tárgyalófeleknek. A szervezet arra figyelmeztetett, hogy az erőteljes El Niño-hatás idén tovább növelheti a koncentrációkat, mivel a szárazabb időjárás gyengíti a szén-dioxid-nyelők – például az erdők és az óceánok – elnyelőképességét.

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Minden egyes milliomodrész számít, mert újabb adag hőt csapdáz be. Gyakorlatilag felturbózzuk az óceánt és a légkört

– mondta Ko Barrett, a WMO főtitkárhelyettese. Hozzátette, hogy a hőhullámok, a trópusi ciklonok és a felhőszakadások gyorsabban erősödnek, mint amire a korábbi tapasztalatok alapján számítani lehetett. Ezt támasztották alá a 2025-ös év eseményei is, amikor Európában rendkívüli nyári hőség tombolt, Ázsiában pedig pusztító áradások sújtottak több térséget.

A WMO külön felhívta a figyelmet a kén-hexafluoridra (SF6), amelyet széles körben alkalmaznak az elektromos berendezésekben. Ennek a gáznak a légköri koncentrációja 2025-ben rekordütemben emelkedett.

Az SF6 üvegházhatása több mint 24-ezerszerese a szén-dioxidénak, ráadásul több mint ezer évig megmarad a légkörben.

A szervezet a légköri hidrogénkoncentráció növekedésére is rámutatott, amely 2010 és 2024 között 5,3 százalékos emelkedést mutatott. Bár a hidrogén önmagában nem üvegházhatású gáz, az előállítása, szállítása és tárolása során keletkező szivárgás közvetve hozzájárulhat a felmelegedéshez. A WMO szerint mind az SF6 tartós jelenléte, mind a hidrogénszivárgás alááshatja a zöldátállás egyes éghajlatvédelmi előnyeit. Barrett hangsúlyozta, hogy az energiaátmenet elengedhetetlen, ám azt megfelelő környezeti megfigyelésekre támaszkodva, átgondoltan kell végrehajtani.

Forrás: Reuters

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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