Dróntámadás ért egy teherhajót a NATO határánál – Oroszország állhat a háttérben

Három tengeri drón megtámadott szerdán egy konténerhajót Bulgária fekete-tengeri partjainál - közölte az ország védelmi minisztere. A legénység minden tagját kimentették.

A támadás helyi idő szerint röviddel 13 óra előtt érte a ContShip Jet nevű, libériai zászló alatt közlekedő konténerhajót Sabla tengerparti várostól mintegy 21 tengeri mérföldre északnyugatra, az északkelet-bulgáriai Kaliakra-fok közelében - közölte újságírókkal Dimitar Sztojanov.

A hajó az izraeli Haifából tartott a romániai Constancába 421 konténerrel a fedélzetén, Egyelőre nem tudni, mit szállított.

A legénység elhagyta a hajót, és a hírek szerint a bolgár parti őrség mentőhajóival szállították el őket - jelentette a BTA bolgár állami hírügynökség. A kimenekített tengerészeket - 14 Fülöp-szigeti és négy ukrán állampolgárt - Várna kikötővárosba szállították orvosi vizsgálatra.

Az incidens éppen akkor történt, amikor a bolgár, a román és a török külügyminiszter Szófiában háromoldalú tanácskozást tartott.

Az utóbbi hónapban több dróntámadás is történt a NATO-tagállam Románia és Bulgária partjainál, nemzetközi hajózási útvonalon. Ezekben a támadásokban eddig két ember halt meg, legkevesebb huszonöt másik eltűnt.

Rumen Radev bolgár miniszterelnök októberben a parlamentben kijelentette:

a logika abba az irányba mutat, hogy ezeket a támadásokat Oroszország követte el. "A gond az, hogy nem tudjuk bizonyítani" - tette hozzá.

Október 15-én Mark Rutte NATO-főtitkár azt írta az X-en: a szervezet "megerősítette hadállásait a keleti határán, egyebek mellett fokozva a drónelhárító kapacitásokat a kereskedelmi hajókkal szembeni egyre gyakoribb támadások miatt".

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