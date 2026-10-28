Egy héttel a sorsdöntő választás előtt hackerek támadták meg a választási felügyeletet az Egyesült Államokban

Alig egy héttel a november 3-i félidős választások előtt hackertámadás érte az amerikai Szövetségi Választási Bizottság (FEC) weboldalát, ami megbénította a hatóság elektronikus adatszolgáltatási rendszerét – derült ki a Reuters által megszerzett e-mailből.

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Az FEC elektronikus adatszolgáltatásért felelős munkatársa a támadás éjszakáján több kampányfinanszírozási tanácsadó cégnek küldött e-mailben arról számolt be, hogy

egy kártékony szereplő megpróbálta feltörni a szervezet rendszereit, ezért ideiglenesen le kellett állítaniuk a nyilvános webes szolgáltatásokat.

A rendszer hétfőn, amerikai keleti parti idő szerint 22 óra körül állt le. Kedd estére az FEC közleménye szerint sikerült azonosítani a problémát, és megkezdték a javítást. A Kiberbiztonsági és Infrastruktúravédelmi Ügynökség (CISA), valamint az FBI egyaránt a választási bizottsághoz irányította az érdeklődőket.

Mivel a bizottság nem vesz részt a választások lebonyolításában, a leállás nem befolyásolja a szavazás menetét. Az FEC feladata a jelöltek és a politikai bizottságok költéseinek nyomon követése, az üzemzavar azonban éppen a 24 és 48 órás kiadási jelentések benyújtását akadályozza. Ez azt jelenti, hogy

a választók nem láthatják valós időben, mely politikai szervezetek mennyi pénzt fordítanak az egyes választókerületekre.

A 2026-os félidős választás az amerikai történelem legdrágább voksolásává vált. Az AdImpact politikai hirdetésfigyelő adatai szerint eddig mintegy 11,21 milliárd dollárt fordítottak reklámokra és jövőbeli hirdetési foglalásokra, ami meghaladja a 2024-es választások 11,2 milliárd dolláros rekordját. Utóbbi során 3,2 milliárd dollárt költöttek a Donald Trump és Kamala Harris közötti elnökválasztási küzdelemre.

A kiadásokat nagyrészt az úgynevezett Super PAC-ek pörgetik fel, amelyek korlátlanul fogadhatnak el adományokat tehetős magánszemélyektől és vállalatoktól. A pártfüggetlen OpenSecrets kampányfigyelő szervezet kutatási igazgatója, Brendan Glavin rámutatott, hogy ezek a csoportok az elmúlt héten napi átlagban több mint 50 millió dollárt költöttek, október 20-án pedig egyetlen nap alatt meghaladta a 250 millió dollárt a bejelentett kiadásuk.

'Huszonhat év alatt ilyet még nem láttam" – mondta Steven Mele, az MBA Consulting Group kampányfinanszírozási tanácsadó cég elnök-vezérigazgatója. Glavin kiemelte, hogy a rendszer leállása komoly problémát jelent, mivel a választási hajrában kizárólag ezek a jelentések teszik lehetővé a költések és a finanszírozók átlátható nyomon követését.

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Forrás: Reuters

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