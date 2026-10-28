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Egy új megállapodással közelebb vinné olajkészleteit az ázsiai piachoz Szaúd-Arábia
Globál

Egy új megállapodással közelebb vinné olajkészleteit az ázsiai piachoz Szaúd-Arábia

Portfolio
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Szaúd-Arábia 2027 második felétől nyersolajat tárolna Szingapúr föld alatti tárolóiban – számolt be az Enerdata. A tervezett együttműködés ellátási zavar esetén segítené a városállam energiaellátását, és erősítené a szaúdi olaj délkelet-ázsiai ellátási láncának ellenálló képességét.
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A megállapodás a szingapúri Energy Market Authority és a JTC Corporation, valamint a Saudi Aramco között született meg. A tárolást a Jurong-szigeten található Jurong Rock Caverns létesítményben tervezik megvalósítani 2027 második felében.

A föld alatti tárolórendszer legfeljebb 1,47 millió köbméter folyékony szénhidrogén befogadására alkalmas,

ami mindössze 9 millió hordónak felel meg.

Ez a létesítmény teljes kapacitása, és a mostani bejelentésben nem közölték, hogy ebből mekkora mennyiségű szaúdi olajat helyeznének el benne. Összehasonlításképp: a globális olajfogyasztás - finomított termékekkel együtt - napi 100-105 millió hordó körül alakul, tehát ez a mennyiség inkább jelképes, az Ázsiába irányuló szállítási gondokat nem fogja megoldani. A Saudi Aramco Japánban és Dél-Koreában már rendelkezik hasonló tárolási megállapodásokkal. Ezekben az országokban a helyi kormányok váratlan ellátási hiány esetén elsőbbséget élveznek a tárolt olaj megvásárlásában.

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