Elismerte Donald Trump: Amerikába menekült a bukott politikus

Elismerte Donald Trump amerikai elnök, hogy Flavio Bolsonaro brazil elnökjelölt Egyesült Államokba menekült - írta meg a Reuters.

Trump a texasi kampányútjáról visszatérve az Andrews légitámaszponton nyilatkozott, elmondta többek közt, hogy

támogatja Flavio Bolsonaro beutazását az Egyesült Államokba, miután a brazil szenátor vasárnap alulmaradt az elnökválasztáson a hivatalban lévő, baloldali Luiz Inácio Lula da Silvával szemben.

Bolsonaro a veresége elismerése nélkül hagyta el Brazíliát, megtagadva a legfelsőbb bíróság útlevele beszolgáltatására vonatkozó határozatát. Az amerikai külügyminisztérium egy magas rangú tisztségviselője szerint az Egyesült Államok beutazóvízumot biztosít Bolsonaro és családja számára.

Trump "furcsának" nevezte a brazil elnökválasztást, és arra utalt, hogy az kedvezőtlenül hatott a piacokra. Hozzátette, hogy Flavio Bolsonaro apját, Jair Bolsonaro korábbi elnököt – akit korábban is a politikai alapú igazságszolgáltatási üldözés áldozataként emlegetett – "nagyon rosszul kezelték" Brazíliában.

Forrás: Reuters

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