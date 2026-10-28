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Figyelmeztet Arágcsi: ha ez megtörténik, bénító csapást szenved a világgazdaság
Globál

Figyelmeztet Arágcsi: ha ez megtörténik, bénító csapást szenved a világgazdaság

Portfolio
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Irán külügyminisztere, Abbász Arágcsi arra figyelmeztetett, hogy egy esetleges izraeli katonai akció a Perzsa-öböl térségében "pusztító hatással" lenne a gázpiacra és így a világgazdaság egészére - közölte a Times of Israel.

Arágcsi az X közösségi platformon közzétett bejegyzésében hangsúlyozta: a térségben kibontakozó bármilyen "Izrael által felbújtott katonai kalandorpolitika"

súlyos következményei komoly sokként hatna a gázszállítókra és a fogyasztókra egyaránt.

Az Egyesült Államok és Izrael az elmúlt napokban felvetette az Irán elleni újabb csapások lehetőségét a közel-keleti háborúban, amely februárban az Iszlám Köztársaság elleni támadásokkal vette kezdetét. Benjámin Netanjahu miniszterelnök korábban kijelentette, hogy Izraelnek lehetősége nyílik arra, hogy Donald Trump amerikai elnökkel együttműködve felszámolja az Irán jelentette "egzisztenciális fenyegetést".

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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