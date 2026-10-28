Figyelmeztet Arágcsi: ha ez megtörténik, bénító csapást szenved a világgazdaság

Arágcsi az X közösségi platformon közzétett bejegyzésében hangsúlyozta: a térségben kibontakozó bármilyen "Izrael által felbújtott katonai kalandorpolitika"
súlyos következményei komoly sokként hatna a gázszállítókra és a fogyasztókra egyaránt.
Az Egyesült Államok és Izrael az elmúlt napokban felvetette az Irán elleni újabb csapások lehetőségét a közel-keleti háborúban, amely februárban az Iszlám Köztársaság elleni támadásokkal vette kezdetét. Benjámin Netanjahu miniszterelnök korábban kijelentette, hogy Izraelnek lehetősége nyílik arra, hogy Donald Trump amerikai elnökkel együttműködve felszámolja az Irán jelentette "egzisztenciális fenyegetést".
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