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Figyelmeztet Zelenszkij: csábító csapdát készít elő Putyin Amerikának - Rossz vége lesz a
Globál

Figyelmeztet Zelenszkij: csábító csapdát készít elő Putyin Amerikának - Rossz vége lesz a "gazdasági házasságnak"

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Volodimir Zelenszkij ukrán elnök újságíróknak nyilatkozva arra figyelmeztetett, hogy Oroszország egyfajta "gazdasági házassággal" próbálja elcsábítani az Egyesült Államokat, ám ez a kapcsolat hosszú távon egyáltalán nem lesz előnyös Washington számára - jelentette a RBK.

Az ukrán államfő úgy véli, hogy az orosz–amerikai dízelüzlet újabb lehetőségeket nyit meg Moszkva előtt.

Ez kiterjedhet a műtrágya- és a földgázkereskedelemre, a befagyasztott eszközök kiolvasztására, valamint további magánszemélyek és szervezetek szankciók alóli mentesítésére.

Zelenszkij megjegyezte, hogy a Vlagyimir Putyinhoz közel álló orosz oligarchák elleni korlátozásokat már részben fel is oldották.

Az energiahordozók Zelenszkij szerint kulcsszerepet játszanak Moszkva ajánlatában. Az ukrán elnök úgy fogalmazott, Oroszország tisztában van azzal, hogy más államokkal ellentétben olyan természeti kincsekkel, kapacitásokkal, tartalékokkal és mindezek felett vertikálisan integrált irányítással rendelkezik, amelyek révén valóban

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egyfajta "gazdasági házasságot" kínálhat Amerikának, bármilyen szerencsétlenül hangzik is ez.

Zelenszkij ugyanakkor óva intett attól, hogy Washington bedőljön az ajánlatnak. Szerinte az oroszokkal kötött megállapodásoknak mindig van egy rejtett buktatója, amely nem látszik azonnal, csak menet közben derül ki, még ha az együttműködés kezdetben kifizetődőnek tűnik is.

Az Egyesült Államok hivatalos álláspontja szerint az orosz dízelüzlet célja, hogy megmutassa Moszkva számára a háború lezárásának gazdasági előnyeit. A Kreml ugyanakkor a megállapodás után már a dízelexport teljes helyreállításában bízik. Moszkva be is jelentette az első amerikai szállítmány előkészítését, és jelezte, hogy a globális piacon is bővíteni kívánja vevőkörét.

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Címlapkép forrása: President Of Ukraine from Україна, CC0, via Wikimedia Commons

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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