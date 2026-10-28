Figyelmeztet Zelenszkij: ha ezt meglépi a NATO, példátlan gyengeséget mutatunk Moszkvának

Az ukrán elnök emlékeztetett arra, hogy a Kreml nem először hozza fel a saját biztonsági garanciáinak kérdését, hiszen hasonló követelésekkel már Joe Biden elnöksége alatt, a teljes körű invázió megindítása előtt is előállt. Zelenszkij úgy véli,

Oroszország valójában egy olyan különmegállapodást akar kicsikarni a NATO-tól vagy az Egyesült Államoktól, amely messze túlmutat azon, hogy Ukrajna ne mérjen csapásokat orosz területekre.

Nem tárgyalhatunk Oroszországgal semmilyen globális biztonsági garanciáról addig, amíg nem világos, hogyan és milyen alapon ér véget az Ukrajna elleni háborújuk, és amíg nem tudjuk, milyen biztonsági garanciákat kapunk mi magunk"

– hangsúlyozta Zelenszkij.

Az ukrán elnök szerint Moszkva most ismét a NATO szerepét és jelenlétét firtatja, így felmerülhet a szövetségi infrastruktúra visszavonása is bizonyos területekről. Zelenszkij ugyanakkor leszögezte, hogy mivel Ukrajna nem NATO-tag, ez a kérdés nem róla szól, így a szövetség tagállamainak kell dönteniük a saját ügyeikben, nem pedig Oroszországnak.

Bármilyen visszalépés vagy biztonsági engedmény a szövetség gyengeségét jelzi"

– fogalmazott az államfő, hozzátéve, hogy Washingtonból már érkeztek jelzések az európai amerikai katonai jelenlét esetleges csökkentéséről is.

Zelenszkij az Egyesült Államok és Oroszország közötti közelmúltbeli megállapodásra is kitért, jelezve, hogy a helyzet nehezen kiszámítható, és a jövőben további lépések is lehetségesek.

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