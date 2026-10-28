Hiába vezet a választásokon Netanjahu, rögtön megtalálta a felelősöket a gyenge teljesítményért

A Likud közleménye szerint a tegnapi választást "ellopták" azok az arab pártok, amelyek a vád szerint támogatják a terrorizmust és a zsidó állam megsemmisítését. Netanjahu pártja úgy tartja, hogy az eredmény súlyos bűncselekmények – köztük vesztegetés, fenyegetés, erőszak, okirat-hamisítás, valamint a választók mozgósítására használt illegális szoftverek – következménye. A kormánypárt már a kampány során is illegitimnek nevezte az arab politikai erőkkel való bárminemű együttműködést.
A vádak hátterében az áll, hogy a választásokon rendszeresen induló és parlamenti képviselettel rendelkező, arab vezetésű pártok – a Ra'am és az Egyesült Lista – rekordszámú szavazatot gyűjtöttek be. Az előrejelzések szerint összesen 19 mandátumra számíthatnak a Kneszetben, ami példátlanul magas aránynak számít.
Érdemes megjegyezni, hogy a konzervatív Ra'am vezetői konzisztensen izraeli arabokként hivatkoznak magukra, Manszúr Abbász listavezető pedig többször is elítélte a Hamász tevékenységét. Az Egyesült Listával induló három párt mindegyike elismeri Izrael állam létezését, bár a palesztin kérdés tekintetében a négy csoportosulás megosztott az egy- és kétállami megoldás között.
Ez az eredmény egyben azt is jelenti, hogy sem a Netanjahu vezette jobboldali blokk, sem a vele szemben álló, zsidó többségű ellenzéki pártok nem lesznek képesek önálló parlamenti többséget kialakítani.
A Likud közölte, hogy több száz tanúvallomást és egyéb bizonyítékot ad át a rendőrségnek, a Sin Bétnek és a Központi Választási Bizottságnak. Az általuk felsorolt visszaélések között szerepel több ezer, készpénzt és a Ra'am szavazócéduláit tartalmazó boríték, a szavazatszámláló bizottságok tagjai elleni erőszak, valamint a többszörös szavazás. Emellett kifogásolták azt is, hogy több helyen egyszerre többen tartózkodtak a szavazófülkékben, illetve eltéréseket tapasztaltak a leadott borítékok és a ténylegesen megjelent választók száma között.
A szavazófülkékben az általános szabályok szerint egyszerre valóban csak egy ember tartózkodhat, az izraeli választási bizottság azonban tegnap a sok sorbanállóra való tekintettel hivatalosan is engedélyezte, hogy míg egy választó voksol, egy másiknak a bizottság tagjai ellenőrizhessék az okmányait.
A kormánypárt alapos kivizsgálást és azonnali választ követel a választási bizottságtól. A testület egyik tisztviselője azonban még a nap folyamán, a 12-es csatornának adott interjújában alaptalannak nevezte és határozottan visszautasította a választási csalásra vonatkozó állításokat.
Címlapkép forrása: Portfolio
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