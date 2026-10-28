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Íme a számok: rengeteg pénzt elégetett Trump az Irán elleni háborúval
Globál

Íme a számok: rengeteg pénzt elégetett Trump az Irán elleni háborúval

Portfolio
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Az Egyesült Államok Irán elleni háborújának költségei október 16-ig elérték a 47,1 milliárd dollárt – derül ki a Pentagon amerikai Kongresszusnak küldött jelentéséből, amelyről a New York Times számolt be.

A lap kongresszusi forrásokra hivatkozva tette közzé az adatokat, amelyek szerint a kiadások több mint 60 százalékát a bombák, rakéták és egyéb lőszerek jelentették.

A légierő 7,6 milliárd dollárt, a haditengerészet 1,5 milliárd dollárt fordított a műveletekre, míg a szárazföldi erők térségbeli jelenlétének fenntartása mintegy 2,1 milliárd dollárt emésztett fel.

A jelentés az Irán által okozott gazdasági károk közvetett és közvetlen hatásaira nem tér ki.

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Címlapkép forrása: Public Domain / Wikimedia Commons

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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