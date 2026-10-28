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Kiderült: újabb háborúra készül Donald Trump - Megkapták a figyelmeztetést Amerika szövetségesei
Globál

Kiderült: újabb háborúra készül Donald Trump - Megkapták a figyelmeztetést Amerika szövetségesei

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Az Egyesült Államok diplomáciai és katonai csatornákon keresztül figyelmeztette több öböl menti arab szövetségesét, hogy készüljenek fel egy rövid, de intenzív háborúra Irán ellen - tudta meg a Wall Street Journal.

Az amerikai haderő jelenleg nagy mennyiségű katonai eszközt csoportosít a Közel-Keletre: többek közt Patriot légvédelmi rendszerek, stratégiai bombázók, repülőgép-hordozók tartanak a térségbe.

Donald Trump a WSJ információi szerint még nem hozott végleges döntést Irán megtámadásáról, ám a gondolkodását ismerő források szerint hajlik arra, hogy a választások után újabb, nagyszabású csapást indítson a perzsa állam ellen.

Az amerikai támadás célja az iráni kritikus infrastruktúra és az ország nukleáris képessége lenne.

Az elnök a múlt heti kampánygyűlésén maga is utalt erre, amikor úgy fogalmazott, lehet, hogy indítanak még egy kis "Epic Fury" akciót, hacsak nem születik megegyezés. Ezzel a tavaszi amerikai–izraeli bombázási kampányra utalt. Trump korábban kijelentette, hogy a félidei választások előtt nem indít támadást Irán ellen.

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Irán nyilvános és zárt csatornákon egyaránt figyelmeztetett arra, hogy egy esetleges támadásra a régió gazdasági és polgári célpontjai elleni kemény válaszcsapásokkal felelne. Teherán a tavaszi háborúban amerikai bázisokat, diplomáciai képviseleteket, valamint az öböl menti államok energetikai infrastruktúráját és repülőtereit is célba vette. Az ország továbbra is több száz – egyes becslések szerint akár ezer – rakétával rendelkezik, a tűzszünet idejét pedig védelmi képességeinek megerősítésére és új megtorló tervek kidolgozására használta fel. Izraeli tisztségviselők aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy Teherán milyen gyorsan építi újjá ballisztikusrakéta-arzenálját a raktározott alkatrészekből. A közel-keleti közvetítők megpróbálják újraindítani a tárgyalásokat, de eddig kevés sikerrel jártak, mivel Washington Irán atomprogramjáról akar tárgyalni, míg Teherán kemény előfeltételeket szab a párbeszéd folytatásához.

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Küszöbön a nagyszabású támadás: az Egyesült Államok döntő csapásra készül a Közel-Keleten

Címlapkép forrása: Fatemeh Bahrami/Anadolu via Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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