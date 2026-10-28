Kilőttek az oroszok egy Bulava interkontinentális ballisztikus rakétát

Az orosz Csendes-óceáni Flotta egyik atomtengeralattjárója, a Szuvorov generalisszimusz kilőtt egy Bulava típusú interkontinentális ballisztikus rakétát – jelenti a TASZSZ.

A kilövés Arhangelszk térségében történt, a tengeralattjáró a víz alól indította útnak a rakétát egy kísérleti célpont ellen. Az orosz média nem közli, hogy pontosan hova csapódott be az eszköz, vagy hogy milyen támadást szimulált a legénység.

A cikk maradék része a Szuvorov generalisszimusz képességeiről szól: ahogy írják, a Borej-A típusú tengeralattjáró az egyik legmodernebb búvárnaszád az orosz haditengerészet arzenáljában, a hajó 2022-ben állt szolgálatba és jelenleg Kamcsatkában állomásozik. A hajó 16 Bulava interkontinentális ballisztikus rakéta szállítására és indítására alkalmas.

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