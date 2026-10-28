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Már a visszatérésre készül Orbán Viktor bukott szövetségese
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Már a visszatérésre készül Orbán Viktor bukott szövetségese

MTI
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A Szerb Haladó Párt (SNS) két éven belül, de akár korábban is visszatérhet a hatalomba - jelentette ki Aleksandar Vucic volt szerb köztársasági elnök kedd este, két nappal azután, hogy pártja vereséget szenvedett az előrehozott parlamenti választáson.

A politikus bejelentette, hogy a választási eredmények miatt jelentős személyi változásokra és szervezeti átalakításokra készülnek a Szerb Haladó Pártban.

Mint mondta, az SNS nyitott az együttműködésre mindazokkal a politikai erőkkel, amelyek részt kívánnak venni az új kormányzattal szembeni széles körű összefogásban.

Aleksandar Vucic a vasárnapi választások nyomán bekövetkező hatalomváltást a 2000. október 5-i szerbiai rendszerváltáshoz hasonlította, amikor tömegtüntetések következtében megbukott Slobodan Milosevic akkori jugoszláv elnök. A volt államfő szerint az akkori változásokat támogatók közül sokan később megbánták döntésüket, és úgy vélekedett, hogy a mostani választásokon győztes Egyetemista Lista támogatóinak egy része is hasonlóan érezhet majd.

Szerinte az új vezetés intézkedései, különösen azok, amelyek kedvezőtlenül érinthetik a lakosság megélhetését, idővel kiábránduláshoz vezethetnek az új hatalomból.

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A politikus arra számít, hogy ez lehetőséget teremt a Szerb Haladó Párt politikai megerősödésére és a kormányzati pozíciók visszaszerzésére.

Aleksandar Vucic arról is beszámolt, hogy a választási vereséget követően több európai politikus is felhívta, köztük Orbán Viktor volt magyar miniszterelnök, Emmanuel Macron francia elnök, Giorgia Meloni olasz kormányfő és António Costa, az Európai Tanács elnöke.

Mint mondta, Orbán Viktorral a következő napokban Belgrádban találkozhat. "Együtt fogunk küzdeni, és viszonylag hamar sikerrel járunk" - fogalmazott.

A vasárnapi előrehozott parlamenti választáson az Egyetemista Lista szerezte meg a legtöbb szavazatot, a voksok mintegy 53 százalékát, míg az Aleksandar Vucic vezette Egyesült Szerbia választási lista a második helyen végzett 39 százalékkal. A volt köztársasági elnök még a választás éjszakáján elismerte vereségét.

A Szerb Haladó Párt 2012-ben került hatalomra, és azóta meghatározó szerepet töltött be Szerbia politikai életében. A párt választási veresége így tizennégy év után vet véget az SNS kormányzati dominanciájának.

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Címlapkép forrása: Kristina Maslarevic/Anadolu Agency/Getty Images

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