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Megálljt parancsolt az Egyesült Államok Oroszországnak: fontos területen számolják fel az együttműködést
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Megálljt parancsolt az Egyesült Államok Oroszországnak: fontos területen számolják fel az együttműködést

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Évekig tartó, sikertelen javítási kísérletek után a Roszkoszmosz a jelek szerint végleg leválasztja a Nemzetközi Űrállomás (ISS) orosz fejlesztésű Zvezda modulját az állomás többi részéről. A folyamatosan szivárgó egység leállítása régóta érik már, a két űrügynökségnek azonban eddig nem sikerült arról megegyeznie - írta meg a Gizmodo.

A szivárgást eredetileg 2019-ben észlelték a PrK-alagútban, amely egy dokkolóegységet köt össze az orosz Zvezda-modullal. Azóta a NASA és a Roszkoszmosz többször is megpróbálta javítani a hibátm, a rést, de egyik kísérlet sem hozott tartós eredményt. Anatolij Zak, a RussianSpaceWeb blog szerzője szerint az orosz űrügynökség végül úgy döntött, hogy

véglegesen lezárja a Zvezda-modul és a PrK-alagút közötti nyílást, ezzel elszigetelve a szivárgást az űrállomás többi részétől.

A probléma az évek során egyre súlyosbodott.A NASA adatai alapján a levegőveszteség üteme 2024 februárjárjában a korábbi napi fél kilogrammról nagyjából napi egy kilogrammra duplázódott, áprilisban pedig elérte a napi 1,7 kilogrammos csúcsértéket.

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A NASA főfelügyelői jelentése nyomán a szivárgást a legmagasabb kockázati kategóriába sorolták.

Ahogy azt korábbi cikkünkben már megírtuk, a helyzetet eltérően értékelte a NASA és a Roscosmos. Az orosz álláspont szerint a repedések legvalószínűbb oka a mikrorezgések okozta ciklikus fáradás. A NASA ugyanakkor úgy véli, hogy a transzferalagútban megjelenő repedéseknek valószínűleg több oka van, beleértve a nyomást és a mechanikai feszültséget, a maradó feszültséget, az anyagtulajdonságokat és a környezeti hatásokat is.

2025 júniusában egy nyomásérték némi bizakodásra adott okot, ám nem sokkal később az orosz űrhajósok a Progressz–95 teherűrhajó kirakodása közben újabb lassú nyomásesést észleltek a PrK-alagútban, ami egyértelművé tette, hogy a szivárgás nem szűnt meg. Ez a hiba vezetett a Kapu Tibort is a fedélzeten tudó Axiom-4 küldetés halasztásához is.

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A két űrügynökség az évek során a javítás módszereiben sem értett egyet. A Roszkoszmosz utasítására két kozmonauta korábban fűrésszel próbált meg hozzáférni a feltételezett szivárgási helyhez, amit a NASA szakemberei túlzottan kockázatosnak tartottak, mivel a beavatkozás veszélyeztethette az érintett elem szerkezeti integritását.

Georgij Triskin orosz űripari elemző saját forrásaira hivatkozva azt állítja, hogy végül

a NASA gyakorolt nyomást a Roszkoszmoszra a PrK-alagút végleges lezárása érdekében.

A nyílás lezárásával az űrállomás levegővesztesége minimálisra csökken, ugyanakkor az orosz űrhajósok elveszítik a hozzáférést ehhez a szakaszhoz, és a Roszkoszmosznak más dokkolóegységeket kell használnia az utánpótlás fogadásához. Anatolij Zak szerint a következő, Progressz MSZ-36 teherűrhajóval érkező ISS-szállítmányokat már a Poiszk-modul légzsilipjén keresztül jutatják majd az állomás fedélzetére.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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