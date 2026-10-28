Megálljt parancsolt az Egyesült Államok Oroszországnak: fontos területen számolják fel az együttműködést

A szivárgást eredetileg 2019-ben észlelték a PrK-alagútban, amely egy dokkolóegységet köt össze az orosz Zvezda-modullal. Azóta a NASA és a Roszkoszmosz többször is megpróbálta javítani a hibátm, a rést, de egyik kísérlet sem hozott tartós eredményt. Anatolij Zak, a RussianSpaceWeb blog szerzője szerint az orosz űrügynökség végül úgy döntött, hogy

véglegesen lezárja a Zvezda-modul és a PrK-alagút közötti nyílást, ezzel elszigetelve a szivárgást az űrállomás többi részétől.

An unstoppable air leak on the ISS' Zvezda module forces permanent closure of its compartment, in turn requiring redocking of all future Russian cargo ships between two ports for cargo delivery and orbit corrections. DETAILS: https://t.co/q736lGhbsF https://t.co/z6vSX0rfA3 — Anatoly Zak (@RussianSpaceWeb) October 26, 2026

A probléma az évek során egyre súlyosbodott.A NASA adatai alapján a levegőveszteség üteme 2024 februárjárjában a korábbi napi fél kilogrammról nagyjából napi egy kilogrammra duplázódott, áprilisban pedig elérte a napi 1,7 kilogrammos csúcsértéket.

A NASA főfelügyelői jelentése nyomán a szivárgást a legmagasabb kockázati kategóriába sorolták.

Ahogy azt korábbi cikkünkben már megírtuk, a helyzetet eltérően értékelte a NASA és a Roscosmos. Az orosz álláspont szerint a repedések legvalószínűbb oka a mikrorezgések okozta ciklikus fáradás. A NASA ugyanakkor úgy véli, hogy a transzferalagútban megjelenő repedéseknek valószínűleg több oka van, beleértve a nyomást és a mechanikai feszültséget, a maradó feszültséget, az anyagtulajdonságokat és a környezeti hatásokat is.

2025 júniusában egy nyomásérték némi bizakodásra adott okot, ám nem sokkal később az orosz űrhajósok a Progressz–95 teherűrhajó kirakodása közben újabb lassú nyomásesést észleltek a PrK-alagútban, ami egyértelművé tette, hogy a szivárgás nem szűnt meg. Ez a hiba vezetett a Kapu Tibort is a fedélzeten tudó Axiom-4 küldetés halasztásához is.

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A két űrügynökség az évek során a javítás módszereiben sem értett egyet. A Roszkoszmosz utasítására két kozmonauta korábban fűrésszel próbált meg hozzáférni a feltételezett szivárgási helyhez, amit a NASA szakemberei túlzottan kockázatosnak tartottak, mivel a beavatkozás veszélyeztethette az érintett elem szerkezeti integritását.

Georgij Triskin orosz űripari elemző saját forrásaira hivatkozva azt állítja, hogy végül

a NASA gyakorolt nyomást a Roszkoszmoszra a PrK-alagút végleges lezárása érdekében.

A nyílás lezárásával az űrállomás levegővesztesége minimálisra csökken, ugyanakkor az orosz űrhajósok elveszítik a hozzáférést ehhez a szakaszhoz, és a Roszkoszmosznak más dokkolóegységeket kell használnia az utánpótlás fogadásához. Anatolij Zak szerint a következő, Progressz MSZ-36 teherűrhajóval érkező ISS-szállítmányokat már a Poiszk-modul légzsilipjén keresztül jutatják majd az állomás fedélzetére.

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